中国4月净增QFII额度1.37亿美元

路透上海5月16日 - 中国外汇管理局最新公布数据显示，截至今年4月底，已有198家QFII(合格境外机构投资者)合计获批418.82亿美元的投资额度，较上月底净增1.37亿美元。除两家机构首次获批或获准增加额度外，还有一家机构较为罕见地减少额度。

刊登在外汇管理局网站的《合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表》并显示，今年4月份，EJS投资管理公司首次获批0.5亿美元额度，台湾复华证券投资信托股份公司获批增加1亿美元额度。

而安石新兴资本市场管理公司4月则减少0.13亿美元额度，使其拥有额度降至0.37亿美元。