财新中国4月服务业PMI降至11个月低点 二季度伊始经济增速放缓

路透北京5月4日 - 中国4月财新服务业PMI降至近一年低位，除新业务外的所有分项指标均在放缓；而制造业和服务业增长势头双双走弱，拖累当月综合PMI降至10个月新低，中国经济扩张步伐在二季度初开始放慢。

财新/Markit周四联合公布，中国4月服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，创11个月低点；当月中国综合PMI指数亦连续第二个月下降，至51.2，环比上月降0.9个点，并创去年6月以来最低水准。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，制造业和服务业增速在4月均下滑，反映中国经济扩张已明显放慢。

“经济增速在二季度初似乎出现了转折。投资者需对经济下行风险保持警惕。”钟正生说道。

Markit提供的资料显示，4月服务业新业务指数有所回升，据受访企业，新产品开发和市场环境改善助力新业务增长。投入价格指数和收费价格指数则从上月触及的数年高点下滑，其中前者创半年新低，反映企业的成本负担有所减轻。

服务业生产活动的放慢导致企业人员扩张也在放缓，4月就业指数降至四个月低点；经营预期指数亦有明显下滑，环比上月降2个点，为五个月低点，整体而言，服务业对未来一年经营前景仍乐观，但乐观程度下降。

此前公布的4月财新制造业PMI降至七个月低点，包括产出、新订单、价格在内的主要分项指数均走软，库存数据亦显示企业补库存动力开始减弱，在PPI涨势趋缓的情况下，制造业二季度或面临下行压力。

中国4月官方制造业和非制造业PMI亦双双呈回落之势，虽均保持在扩张区间，但扩张步伐都明显放缓，显示中国经济企稳的基础并不牢固。

国内券商--招商证券宏观团队在报告中指出，近期价格数据出现分化，水泥价格继续上涨，动力煤价格保持稳定，而其他工业品价格持续下跌。价格信号显示中国经济去年四季度意外走强后，二季度回落可能性进一步上升。

另一方面，4月电厂耗煤量、粗钢产量依然较为稳定，且一季度财政支出力度较大。“综合考虑以上两方面信息，我们预计4月实体经济数据小幅回落可能性较大，其中4月工业增加值同比增长7.0%，”报告称。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）