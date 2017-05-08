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中国财经 | 2017年 5月 8日 星期一 11:58 BJT

中国4月以美元计价出口同比增8%进口增11.9% 均逊于预期（更新版）

(新增以美元计价进出口数据详情)

路透北京5月8日 - 中国海关总署周一公布，以美元计价4月出口同比增长8%，进口同比增长11.9%，均不及路透调查预估中值的增长10.4%和18%。

海关数据显示，4月贸易顺差为380.48亿美元，高于路透预估中值顺差355亿美元。

4月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 8.0 10.4 5 ~ 20 16.4 -5.3

进口(%) 11.9 18 6.1 ~ 27 20.3 -11.1

贸易顺差(亿美元) 380.48 355 196 ~ 563 239.2 397.7

海关并公布，4月中国外贸出口先导指数为40.7，较上月回升0.5。

其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，中国出口经理人指数回升1.0至44.8；新增出口订单指数、企

业综合成本指数分别回升1.8、1.2至48.2、23.2，出口经理人信心指数回落0.4至50.5。

以人民币计价，4月出口同比增长14.3%，进口同比增长18.6%，贸易顺差为2,623.00亿元。（完）

(发稿 宿泱韫；审校 乔艳红)
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