中国4月以美元计价出口同比增8%进口增11.9% 均逊于预期（更新版）

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
(新增以美元计价进出口数据详情)
路透北京5月8日 - 中国海关总署周一公布，以美元计价4月出口同比增长8%，进口同比增长11.9%，均不及路透调查预估中值的增长10.4%和18%。
海关数据显示，4月贸易顺差为380.48亿美元，高于路透预估中值顺差355亿美元。
4月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) 8.0 10.4 5 ~ 20 16.4 -5.3
进口(%) 11.9 18 6.1 ~ 27 20.3 -11.1
贸易顺差(亿美元) 380.48 355 196 ~ 563 239.2 397.7
海关并公布，4月中国外贸出口先导指数为40.7，较上月回升0.5。
其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，中国出口经理人指数回升1.0至44.8；新增出口订单指数、企
业综合成本指数分别回升1.8、1.2至48.2、23.2，出口经理人信心指数回落0.4至50.5。
以人民币计价，4月出口同比增长14.3%，进口同比增长18.6%，贸易顺差为2,623.00亿元。（完）
(发稿 宿泱韫；审校 乔艳红)
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