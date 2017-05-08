中国4月人民币计价出口同比增长14.3% 进口增长18.6%--海关

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月8日 - 中国海关周一公布，4月以人民币计价出口同比增长14.3%，进口同比增长18.6%，贸易顺差为2,623.00亿元。
海关网站刊登的新闻稿称，今年前四个月，中国货物贸易进出口总值8.42万亿元人民币，比去年同期增长20.3%。其中，出口4.57万亿元，增长14.7%；进口3.85万亿元，增长27.8%；贸易顺差7,150亿元，收窄26.2%。
海关并表示，4月中国外贸出口先导指数为40.7，较上月回升0.5。
其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，中国出口经理人指数回升1.0至44.8；新增出口订单指数、企业综合成本指数分别回升1.8、1.2至48.2、23.2，出口经理人信心指数回落0.4至50.5。 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。