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中国财经 | 2017年 5月 8日 星期一 11:31 BJT

中国4月人民币计价出口同比增长14.3% 进口增长18.6%--海关

路透北京5月8日 - 中国海关周一公布，4月以人民币计价出口同比增长14.3%，进口同比增长18.6%，贸易顺差为2,623.00亿元。

海关网站刊登的新闻稿称，今年前四个月，中国货物贸易进出口总值8.42万亿元人民币，比去年同期增长20.3%。其中，出口4.57万亿元，增长14.7%；进口3.85万亿元，增长27.8%；贸易顺差7,150亿元，收窄26.2%。

海关并表示，4月中国外贸出口先导指数为40.7，较上月回升0.5。

其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，中国出口经理人指数回升1.0至44.8；新增出口订单指数、企业综合成本指数分别回升1.8、1.2至48.2、23.2，出口经理人信心指数回落0.4至50.5。 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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