中国4月进出口增速大幅放缓且远逊预期 未来增速料持续收窄（更新版）

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路透北京5月8日 - 和3月的亮丽数据相比，中国4月以美元计价进出口同比增速近乎腰斩，而且双双逊于预期。分析人士认为，这主要是受基数和商品价格指数回落的影响。

他们预计，随着价格因素的消退，且4月PMI等先行指标已掉头向下，内外需的实际表现恐怕并没有数据表现得那么好，预计后续外贸进出口增幅会继续收窄。

“4月外贸的回落也在意料中，只是进口增幅回落的有点大，出口增长8%算平稳，”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

他分析称，虽然一季度的外贸数据比较好看，但从国内外的经济形势看经济虽有回暖，但实体经济的表现并没有数据体现的那么好，尤其一季度外贸的大涨与价格有关，随着这一因素的消退，后续进出口仍是向下的趋势。

中国海关周一公布，以美元计价4月出口同比增长8%，进口同比增长11.9%，均不及路透调查预估中值的增长10.4%和18%。与之形成对比的是，中国3月出口增长16.4%创逾两年新高，进口同比增长20.3%。

海关数据并显示，4月贸易顺差CNTRD=ECI为380.48亿美元，高于路透预估中值顺差355亿美元。

中国月度进出口增速和贸易差额图表 tmsnrt.rs/2qRdfF5

申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，现在进出口属于正常波动，未来走势看两方面，一是全球这波短周期复苏持续时间和力度，这决定了出口能恢复到什么样水平；二是今年大宗商品价格相比去年前高后低，可能使得进口也会受到影响。

“去年三季度开始全球经济有个小周期复苏，进出口在二季度之前问题不大，下半年需要观察。大家都觉得好也好不到哪儿去，坏已经那么久，也不会再坏了，”他说，“客观来讲这个数据还不错，但对未来能否持续没什么信心，市场对这个数据也不是很兴奋。”

**意料中的回落**

尽管海关公布的4月中国外贸出口先导指数为40.7，较上月回升0.5，但此前公布的中国4月官方和财新制造业PMI数据均已掉头向下，其中新订单明显回落，也使得外界对中国一季度良好的经济态势能否持续产生疑虑。因而对刚刚公布的4月份进出口增幅明显回落并不意外。

中国国际经济交流中心研究员张永军认为，4月份以美元计价的进出口数据明显回落并不意外，因为前期导致进出口大增的大宗商品价格大涨的因素已经明显消退，同时外需的回暖虽有改善，但并不像外贸数据表现的那么强劲，因此一季度外贸改善的基础并不牢固。

“从未来外贸走势看，随着前期影响进出口大涨的价格因素逐渐回落，内需变化不大的前提下，后续进出口涨幅会明显收窄，”他指出。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智也分析称，从出口来看，4月出口放缓但增长势头还是有所保持。一方面全球的经济保持复苏态势，美国的经济增长方案，对提振美国市场有帮助。欧元区PMI创接近六年新高，法国大选马克龙获胜也对欧洲经济有积极因素，国际市场回暖的势头还是可以保持的。另一方面，今年春节广交会成交金额上涨，且中国出口先导指数上升，当前出口回暖可持续，二季度出口有望保持增长。

至于4月进口增长较快，首先受到价格因素的影响，今年大宗商品价格同比有增长，其次一季度中国经济整体回暖，需求增加。另外，去年上半年进口大都是负增长，低基数也有影响。他认为，未来进口增速会放缓，3月之后大宗价格有所回落，经济增长二季度势头可能放缓。

“我们对中国经济的判断是LV形，L是底部，V是锯齿状的正常波动。现在中国经济增长度过下跌最激烈的时候，正处于底部波动状态，这个波动有若干个向上脉冲和向下脉冲构成，三四季度可能会有新的向下压力，”李慧勇称。

4月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 8.0 10.4 5 ~ 20 16.4 -5.3

进口(%) 11.9 18 6.1 ~ 27 20.3 -11.1

贸易顺差(亿美元) 380.48 355 196 ~ 563 239.2 397.7

（完）