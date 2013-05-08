分析师看中国4月进出口数据

路透北京5月8日 - 中国海关周三公布，4月出口同比增长14.7%，进口增长16.8%。4月贸易顺差181.6亿美元。分析师称，当月进出口数据均高于预期，预计今年外贸将延续对国内生产总值(GDP)的正面拉动作用。不过，需密切关注人民币升值压力及后续影响。

主要数据:

* 4月出口同比增长14.7%（路透预估为10.3%）

* 4月进口同比增长16.8%（路透预估为增长13.9%）

* 4月贸易顺差181.6亿美元(路透调查中值为顺差151亿美元)

* 4月出口环比增长2.7%，进口环比下降7.7%

* 经季节调整后中国4月出口同比增长11.7%，进口同比增长7.9%

* 经季节调整后中国4月出口环比增长7.7%，进口环比下降6.6%

以下为分析师评论:

--渣打银行驻上海经济学家 SHEN LAN：

4月进口和出口数据均相对强劲，能够提振市场对复苏动力增强的情绪。我认为，出口增长除了建立在全球经济呈现逐步复苏迹象的基础上，还必须在某种程度上得到实际海外需求的支撑。随着中国政府加强对外汇资金流入的管理，我认为未来几月的出口数据将更多反映外部需求的真实动力。预计下半年中国出口将好于上半年，因为中国近期政策将有助于支持经济复苏。

--湘财证券宏观策略部副经理 罗文波博士:

进出口增速比我们的预期都要高，我们之前估计在10%左右。目前欧美以及巴西、印度等新兴市场的状况还是比较差，出口这么高有些意外。对香港的出口有所回落，但幅度不是特别大。进出口方面的骗税骗补贴状况还是存在，由于是4月数据，外管局近日有关措施的影响还没体现出来。进口比较好可能是受资本品进口及基建投资需求拉动。估计大飞机和高端机电产品的进口可能会不错，之前中国领导人在出访中签订了一些列商业协议，未来高端资源品进口可能会比较旺盛。

--国家信息中心预测部世界经济研究室副研究员 张茉楠：

4月出口数据超预期，（3月份才10%）。进口则不如前值。说明经济复苏、尤其是外围经济复苏动力的改善。4月出口同比增长14.7%，不排除贸易顺差存在水分。从今年2月份，人民币单边升值明显。显示跨境资金套利，热钱通过虚假贸易流入量大。4月全球主要国家PMI指数都有所放缓，比上个月出现回调。尤其3月1日，美国启动全面减赤计划，财政去杠杆化的趋势很明显。因此外围经济对中国5月以及之后的外贸数据产生一定压力；我们对未来中国出口数据是否还是超预期这般强劲，存有质疑的。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

4月外贸情况延续了一季度的良好走势，顺差维持较高水平，对经济增长的贡献上升。当前不仅贸易条件较为有利，并且进出口数量增长也发生实质好转，出口增速明显好于进口；这种局面说明国内需求较为疲软.受国际大宗商品价格低迷和国内需求较弱的格局影响，当前贸易条件有利局面将维持，出口数量增速也将继续超越进口增速，出口对经济增长的贡献将继续上升。随着外管局对贸易真实度监管的加强，顺差或略有下降。但仍将能维持百亿美圆以上水平。

人民币升值短期将持续，年内降息概率增加：物价忧虑不会成真，债务风险化解、国际金融市场进入负利率时代、本币高升值压力等共同推动紧数量、低利率政策延续。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

比市场预期高一点，这个数据还是不错的，中国对欧美日下滑比较快，非洲新兴国家增长较快，整体还可以。但也有疑虑，外管局新规刚出来，四月数据是否反映了真实状况仍待观察，未来还会继续出政策抑制国际投机资金通过贸易形式大量流入中国，人民币升值到现在已经到了均衡水平附近，短期人民币仍有继续升值的压力。

相对去年而言，今年外贸整体好一些，今年应该是在底部徘徊的过程。中国整个实体经济受到高杠杆高产能的影响，去杠杆和去产能的影响会对经济比较大，从PMI以及新增信贷融资规模庞大等数据看，整个经济比较疲弱。不过一季度的新增就业还可以，目前来看可能管理层会容忍7.5-8%的GDP增速范围，如果下滑到7%以下，不排除会公布一些投资项目刺激，目前看短期没有刺激政策出台的迹象，监管层很重视稳增长，但只要就业可以，适当的经济增速亦可以为经济转型铺路。

--首创证券研究所副所长 王剑辉:

4月中国的出口延续了逐步改善的趋势。发达国家财政紧缩政策的放缓，以及全球主要经济体新一轮的货币宽松，都对外部需求的改善起到了一定作用。年初中国出口虚高的成分4月可能还是有的，但人民币升值吸引热钱通过外贸公司流入境内，这个因素一直是有的，只是程度不同而已。我们认为即使剔除掉这个因素，4月的出口形势也是向好的。

我们维持今年出口增长8-10%，进口增长12-15%，贸易顺差低于700亿美元的判断。

--交通银行金融研究中心研究员 陈鹄飞：

数据基本符合预期，应该还是比较真实反映了当前进出口现状。在海外弱复苏的大环境下，今年全年出口料会有明显改善。虽然对香港进出口增速仍居高位，但已经略有回落，反映出外管局和海关等政府部门加大检查力度。整体来讲，这并不影响对海外出口整体回暖的判断，小冲击不会影响今年外贸回暖的大态势。

进口方面，大宗商品和石化原材料行业进口有回暖趋势，表明国内上游企业正陆续进入补库存阶段。未来进口预计继续呈现一个稳健的增长态势。

--浙商证券宏观分析师 郭磊:

4月出口包含一定基数因素，但即使扣除掉，增速也略高于预期。我们还没看到对港出口的数据，未知其影响有无下降，单就这个数来说还不错。从5月5日的《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》等文件看，政策层已经承认贸易领域存在虚估并在对热钱异动做出动作。总的来看目前出口数据存在两种趋势，一是逐渐堵住“一日游”，剔除注水；二是逐渐摆脱一季度传统的季节异动的影响，向正常趋势值回归。由于美国经济目前复苏趋势还可以，在理想状态下，中国出口能够在没有对港部分误导的状态下，逐步恢复到10-15%的水平。

进口目前还是有点弱，这意味着内需仍未有明显启动，这一点让人有些担忧。汇率目前受到两种推动力推动。其一人民币扩大波动的预期；其二是在美元资产吸引力上升的情况下，人民币加快升值有利于人民币资产稳定，类似于给“笼中老虎”喂肉的道理。在短时期内这两个逻辑不会改变，所以预期缓幅升值将中期内继续，但较目前这种幅度的促升可能有所收敛。我们了解到目前的升值已经给出口小企业带来了不少困扰。

--联讯证券宏观及固定收益研究 杨为敩/盛旭：

4月进出口数据基本符合预期，进出口同比速率继续加快。我们认为对港贸易奇值已经在3月回归常态，而4月的贸易数据基本反映了真实情况。除了4月的基数效应对数据造成的拱起外，我们认为周期性仍将支撑贸易数据维持相对较高的位置。

从全球的需求体系来看，中国的基建投资和美国制造业回流速度是国内进出口最为关键的变量，我们认为前者将先于后者，故认为温和版的2009继续演化，未来几个月进口或将继续强于出口，而整体外贸增速维持在10%-15%的水平上。另外，顺差数据维系U型回弯的特征，我们预计一季度顺差将为年内较高水平，而今年的贸易条件将边际性恶化。

--海通证券首席宏观债券研究员 姜超：

出口基本符合预期，表明以美国为首的海外经济运行仍然比较平稳；但进口增速低于预期，反映4月以来的国内经济环比是有所回落，应该是相吻合的。贸易顺差高达180多亿美元，目前整个外汇流入还有压力。

--申银万国宏观首席分析师 李慧勇：

我们仍认为数据有虚假成分，受套利因素的影响，但随着相关措施的实施，未来几个月应能把水分挤出，回归基本面。维持全年进出口略有改善增速不超10%的判断。

现在中外利差在扩大，热钱会推动人民币升值。我们倾向认为国家可能从稳定利率汇率的角度考虑降息。短期来看，资本大举流入已经干扰了正常的经济金融运行，而且增长有不确定性，物价低，降息也是可以的。房价压力可能需要通过制度来缓解。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

4月份的贸易数据延续了回升势头，进出口同比增幅都远高于预期，一方面与去年同期基数低有关，另一方面全球都在降息潮中，人民币升值的预期也使得套利资金通过贸易渠道流入，推高了数据，尽管监管层方面也已经开始加大了这方面的监管力度。

虽然4月不错的贸易数据中有上述因素，但更重要的是全球经济的复苏和国际市场需求回暖，以及中国出口商品仍具一定竞争力，这些因素是中国外贸增幅保持两位数的重要原因，且一季度外贸对GDP的贡献已经转正，预计今年外贸将继续持续对GDP的正面拉动作用，也支持中国经济仍处温和复苏的判断。

不过，今年以来人民币无论是名义汇率或实际汇率都存在升值过快，这在全球主要经济体都采取宽松货币政策的背景下，也给中国很大的压力，而这种升值的趋势对外贸企业的影响更为明显，但短期还看不出中国货币政策有调整的迹象。

相关背景:

--中国商务部日前发布报告称，如果外部环境不发生大的变化，今年中国进出口将延续平稳增长态势，增长速度有望略高于上年，但大幅回升的可能性不大。

--据中国证券报报导，周日闭幕的第113届广交会的境外采购商与会人数及出口成交额虽然环比均呈恢复性增长，但同比依然出现下滑，显示外需尚未根本好转。

--中国商务部政策研究室副主任王雪坤认为，今年外贸增长8%的目标偏高、任务比较重；预计上半年外贸形势困难仍然比较大，下半年可能有所回升。

--国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，二季度中国外贸出口增速在10%左右,一季度高增长态势难以持续。报告并建议应针对外贸领域存在的短期资本流入、汇率升值等问题，加强资本监管，扩大人民币互换范围，降低企业成本。

--跨境资金大举流入导致中国一季度外贸虚增。对外贸易大省广东一季度贸易数据异常冲高引发多方关注，其中毗邻香港的深圳市被怀疑以“货物空转”方式助游资入境套利，而招致监管部门出手核查。(完)

(发稿 路透中文部; 审校 曾祥进/杨淑祯)

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