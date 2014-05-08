焦点：中国4月进出口同比提前返正 内外因素料支持继续改善

* 4月进出口额同比双回正，略高于预期

* 反应外需改善、去年高基数效应减弱

* 近期人民币贬值利于出口

* 出口最差时期或已过，后期回升可待

发稿 北京中文部；撰写 宿泱韫

路透北京5月8日 -在经历了动荡的一季度后，中国4月进出口恢复同比增长，给仅预期降幅缩窄的市场一个小惊喜。而外部需求的逐步改善，去年高基数效应减退，以及人民币近期贬值等因素，将继续支持外贸数据进一步改善。

业内人士认为，对中国外贸不必悲观，随着去年套利活动扭曲数据的因素消除，接下来的5、6月，中国进出口数据将回归正常并继续好转，反映出欧美日等主要经济体需求的回暖。

“前期各种明显的利空因素随着外部环境改善已有所缓解，尽管增长还是比较微弱，但还是显示出外贸行业已经出现企稳的迹象。”首创研究所副所长王剑辉表示。

中国海关周四公布，4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%，均优于路透调查预估的下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，亦高于路透预估的顺差139亿美元。

中国外贸进出口及顺差图表 link.reuters.com/xuk29v

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，进出口数据同比出现正增长含季节因素，与往年趋势一致，而从基数原因看，因外管局打击虚假贸易的20号文自5月开始实行，所以即使出口正增长的幅度比较微弱，也要更为积极一点看待。真正的出口效应需等到5月才能看出。

不过他同时指出，“出口增速后期继续回升是可以期待的。”这一方面是美国等发达国家的经济恢复对出口有支持作用，另一方面进入3月新兴经济体从动荡步入稳定。

受虚假贸易影响，去年一季度中国出口增速意外上升至18.4%的高位，4月下旬开始打击虚假贸易后，当月出口增速回落至14.7%，到5月大幅降至1%。这意味着从5月起，基数畸高的因素将进一步消除。

中国贸易数据超预期对市场有所激励。中国股市沪综指.SSEC在数据公布后走强，早盘升1.11%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS受美联储主席叶伦温和言论以及中国乐观贸易数据的提振，上扬0.5%。

人民币兑美元即期汇率周四随中间价低开后复升，受盘间公布好于预期的4月份贸易数据提振。市场人士并预计后期外贸有望持续改善，这将为人民币升值提供支撑，乐观预期使盘间客盘以结汇偏多。

**人民币贬值利好出口**

不少分析师指出，人民币4月的单向贬值也为出口的好转提供了支撑，同时也让外贸企业逐步适应汇率的双向波动，更好地应对汇率风险。

“应该说4月份进出口的微幅回升与近期人民币兑美元贬值有一定关系，有利于中国企业出口，且从整个国际形势看，欧美及日本主要经济体都在回暖，也有利于中国外贸的稳定。”中国国际经济交流中心副研究员张焕波表示。

他指出，汇率目前已成为影响外贸企业的扰动因素，相较以往只有对人民币兑美元升值的单边预期，近期的贬值也令很多外贸企业不敢接单。但从长期看，汇率的双向波动是一种市场化的方向。

“随着企业对汇率变化逐步熟悉，以及整体外围经济状况转好，估计中国完成今年的外贸增长目标问题不大，前景还是比较乐观的。“张焕波说道。

联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩则表示，本次贸易数据克服了基数效应的抑制作用，相对强劲，主要是人民币贬值的刺激作用。他预计，中美利差缩窄致使人民币继续回落，加之美国等发达经济体继续复苏，有助于未来贸易继续走强。

不过，招商证券的谢亚轩认为，汇率贬值是否对出口有贡献，正常来看不会那么快，因为订单签订、生产到交货有一定周期。但他同时称，汇率走弱肯定对出口企业的盈利改善有帮助，对未来订单或者议价能力有帮助。

人民币兑美元即期4月大幅贬值0.66%，月末触及6.2676元的逾18个月低位，但进入5月后出现快速反弹，双向大幅波动特征明显。交易人士反映市场预期仍较为分化，大额购汇也不时出现，都使双向波动更为常态化。

**对今年外贸前景存分歧**

对于未来中国外贸前景，”向好“是分析人士普遍的预期，基期效应减弱，海外市场好转均是外贸回升的有利因素，不过对于能否完成今年的增长目标，观点并不一致。

华创证券宏观策略部总经理牛播坤表示，对外部经济的复苏还是不应该太悲观，虽然欧美等国复苏的速度还比较缓慢，但可以看出已经稳步处于这个通道之中，这对中国外需的改善还是有促进作用的。而且，现在人民币汇率已经在一定程度上支持了出口行业，相信后续还是会出台一些财政政策继续支持。

”我们认为今年实现7.5%的外贸增长问题不大，不必过分担心。“她说道。

西南证券宏观经济研究员刘峰也预计未来贸易情况会继续向好。近期国家领导人的频繁出访，说明高层对进出口的重视；同时，重庆打造丝绸之路起点，以及建设新疆经济特区等规划，都是这方面的利好政策；近期来看，人民币汇率贬值也会对贸易产生推动作用，这也能看出政策联动稳定出口的决心。

近期高层对中国外贸形势的表述较为谨慎。4月底召开的国务院常务会议表示，目前中国外贸形势严峻复杂，实现全年预期目标需要付出艰苦努力，并部署有关工作支持外贸稳定增长，内容包括优化外贸结构、提高贸易便利化水平等。

中国商务部最新报告预计全年进出口有望保持相对稳定增长，但外贸面临的困难和挑战依然较多。当前中国正处于经济增速换挡期，部分区域房地产市场又出现新的波动，传统劳动密集型产业竞争力不断削弱加上外部环境依然复杂严峻，经济增长仍面临下行压力，中国外贸形势不容乐观。

申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，”我们对全年中国外贸的看法变得更为谨慎，实现7.5%的目标会有压力。“这主要基于OECD、IMF等机构显着下调全球经济预估，从最近广交会来看外贸也不太乐观。（完）

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