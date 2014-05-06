数据观测：中国4月进出口负增长程度料改善 外贸复苏预期谨慎乐观

图为2月11日在上海自贸区内一港口拍摄的集装箱运输车。 REUTERS/Aly Song

* 公布内容: 中国2014年4月进出口数据

* 公布时间: 5月8日（周四）

--调查结果:

指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -1.7 -7.5~+2.9 -6.6 14.7 18

进口(%) -2.3 -9.0~+5.8 -11.3 16.8 17

贸易顺差(亿美元) 139 70~245 77.1 181.6 16

--数据要点：

最新路透调查结果显示，4月中国进出口数据有可能继续呈现同比负增长，但程度有所缓和；而贸易顺差亦较上月增加，少数机构甚至预计有可能突破200亿美元水平。

接受调查的18位分析师调查中值显示，4月出口和进口料分别同比回落1.7%和2.3%,较3月6.6%和11.3%的同比降幅改善；当月贸易顺差料自3月的77.1亿美元增加至139亿美元。

调查显示，虽然有部分机构认为进出口有望恢复增长，但多数受调查人还是对此保持谨慎，认为从数据表现来看，负增长程度只会有所缓解。这是由于外需拉动作用有限，且中国从去年4月下旬才开始打击虚假贸易，高基数效应尚未明显减小。

“自今年2月以来，人民币汇率急促贬值，但并未有效提振3月出口，主要在于发达国家经济复苏以再制造为典型特征，开始‘去中国化’。”海通证券研究报告指出。

该报告并认为，进口锐减或受高基数影响，也反映内需低迷的现状，同时外需拉动效应不断减弱，预计4月出口同比下降6.6%，进口同比下降3.6%，贸易顺差118亿美元。

亦有机构对实际出口情形稍显乐观。瑞银特约首席经济学家汪涛在报告中称，出口内在增长可能有所改善，但所报增速仍会受制于去年出口高报，“我们估计4月出口可能零增长，而剔除去年出口高报影响后同比增长6.5%。”

而政府对于外贸也表现出谨慎乐观的态度。中国商务部日前发布报告指出，2014年世界经济复苏势头趋于改善，中国经济开局平稳，全年进出口有望保持相对稳定增长，但外贸面临的困难和挑战依然较多。

以下为本次路透调查结果：

机构名称 出口 进口 贸易顺差

（同比%） （同比% （亿美元）

）

澳新银行 -5.7 -6.6 184

交通银行 -3.5 -2.0 150

美银美林 -7.5 -9.0 195

国开证券 -1.5 0.6 144

招商证券 -0.8 3.8 101.3

中信建投证券 -1.0 -4.5 ～

中金 2.9 ～ 110

中信证券 1.0 2.5 159.8

大和资本市场 -6.7 -2.3 95

德意志银行 0.0 5.0 98

光大证券 -1.8 -2.7 195

海通证券 -6.6 -3.6 ～

华宝信托 -5.3 -2.1 120

兴业银行 -1.5 1.0 140

上海证券 -4.9 -2.3 130

申银万国 -0.9 5.8 70

渣打银行 -6.0 -4.0 138

瑞银 -0.5 -4.0 245

注：～为数据无法提供。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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