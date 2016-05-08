新闻稿：中国今年4月贸易顺差2980亿元人民币 扩大45.8%--海关

路透北京5月8日 - 中国海关周日发布数据显示，以人民币计价，4月份，中国进出口总值1.95万亿元，微降0.3%。其中，出口1.13万亿元，增长4.1%；进口8275亿元，下降5.7%；贸易顺差2,980亿元，扩大45.8%。

以下为海关公布的新闻稿全文：

据海关统计，今年前4个月，我国进出口总值7.17万亿元人民币，比去年同期（下同）下降4.4%。其中，出口4.14万亿元，下降2.1%；进口3.03万亿元，下降7.5%；贸易顺差1.11万亿元，扩大16.5%。

4月份，我国进出口总值1.95万亿元，微降0.3%。其中，出口1.13万亿元，增长4.1%；进口8275亿元，下降5.7%；贸易顺差2980亿元，扩大45.8%。

前4个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点： 一、一般贸易进出口比重有所提升。前4个月，我国一般贸易进出口4.02万亿元，下降2.9%，占我外贸总值的56.1%，较去年同期提升0.9个百分点。其中出口2.3万亿元，增长0.7%，占出口总值的55.5%；进口1.72万亿元，下降7.3%，占进口总值的56.9%；一般贸易项下顺差5718.5亿元，扩大36.1%。

同期，我国加工贸易进出口2.09万亿元，下降11.4%，占我外贸总值的29.1%，比去年同期回落2.3个百分点。其中出口1.35万亿元，下降10.1%，占出口总值的32.6%；进口7396亿元，下降13.6%，占进口总值的24.4%；加工贸易项下顺差6087.1亿元，收窄5.4%。

此外，我国以海关特殊监管方式进出口7921.7亿元，增长3.8%，占我外贸总值的11.1%。其中出口2879.1亿元，增长4.7%，占出口总值的7%；进口5042.6亿元，增长3.3%，占进口总值的16.6%。

二、对欧盟进出口增长，对美国、东盟和日本等贸易伙伴进出口下降。前4个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值1.1万亿元，微增0.3%，占我外贸总值的15.3%。其中，我对欧盟出口6771.8亿元，增长1.3%；自欧盟进口4179.3亿元，下降1.1%；对欧贸易顺差2592.5亿元，扩大5.4%。

美国为我国第二大贸易伙伴，中美贸易总值为9983亿元，下降4.8%，占我外贸总值的13.9%。其中，我对美国出口7218.9亿元，下降3.5%；自美国进口2764.1亿元，下降8.2%；对美贸易顺差4454.8亿元，收窄0.3%。

前4个月，东盟为我国第三大贸易伙伴，与东盟贸易总值为8835.3亿元，下降3.1%，占我外贸总值的12.3%。其中，我对东盟出口5249.6亿元，下降3.5%；自东盟进口3585.7亿元，下降2.6%；对东盟贸易顺差1663.9亿元，收窄5.4%。日本为我国第五大贸易伙伴，中日贸易总值为5429.3亿元，下降2%，占我外贸总值的7.6%。其中，对日本出口2653.3亿元，下降1.5%；自日本进口2776亿元，下降2.5%；对日贸易逆差122.7亿元，收窄20%。

三、民营企业进出口增长，比重提升。前4个月，民营企业进出口2.78万亿元，增长7%，占我外贸总值的38.8%，较去年同期提升4.1个百分点。其中，出口1.93万亿元，增长6.2%，占出口总值的46.7%；进口8498.9亿元，增长8.9%，占进口总值的28.1%。

同期，外商投资企业进出口3.27万亿元，下降8.6%，占我外贸总值的45.6%。其中，出口1.78万亿元，下降8.4%，占出口总值的42.9%；进口1.49万亿元，下降8.9%，占进口总值的49.3%。

此外，国有企业进出口1.09万亿元，下降16.6%，占我外贸总值的15.2%。其中，出口4292.1亿元，下降8.2%，占出口总值的10.4%；进口6587.8亿元，下降21.2%，占进口总值的21.7%。

四、机电产品出口下降，纺织服装等传统劳动密集型产品出口增长。前4个月，我国机电产品出口2.39万亿元，下降2.4%，占出口总值的57.7%。其中，电器及电子产品出口1.06万亿元，增长1.2%；机械设备6921.5亿元，下降4.2%。

同期，服装出口2882.6亿元，增长1.7%；纺织品2152亿元，增长5.1%；鞋类960.7亿元，下降3%；家具1029.2亿元，下降3.9%；塑料制品748.9亿元，增长7.4%；箱包513.9亿元，增长1.4%；玩具264.7亿元，增长20%；上述7大类劳动密集型产品合计出口8552亿元，增长2.2%，占出口总值的20.7%。此外，肥料出口807万吨，减少26.2%；钢材3690万吨，增加7.6%；汽车21万辆，减少17.5%。

五、铁矿砂、原油和铜等主要大宗商品进口量增加，煤、成品油和钢材等进口量减少，主要进口商品价格普遍下跌。前4个月，我国进口铁矿砂3.25亿吨，增加6.1%，进口均价为每吨303.9元，下跌24.9%；原油1.24亿吨，增加11.8%，进口均价为每吨1652.6元，下跌35.3%；煤6725万吨，减少2.5%，进口均价为每吨312.2元，下跌21.5%；成品油1024万吨，减少1.2%，进口均价为每吨2312.7元，下跌24%；初级形状的塑料823万吨，减少7.8%，进口均价为每吨1.01万元，下跌4.1%；钢材423万吨，减少4.6%，进口均价为每吨6483.2元，下跌10.6%；未锻轧铜及铜材188万吨，增加23.1%，进口均价为每吨3.32万元，下跌16.2%。

此外，机电产品进口1.48万亿元，下降3%；其中汽车29万辆，减少17.1%。

六、中国外贸出口先导指数回升。4月，中国外贸出口先导指数为33.8，较上月回升2.2，表明二季度出口压力有望缓解。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为37.5，回升1.4；新增出口订单指数、经理人信心指数分别回升1.6、2.3至37.3、42.5，出口企业综合成本指数回落0.8至28.3。（完）