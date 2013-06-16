中国4月净减持美国国债54亿美元

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月15日 - 美国财政部最新数据显示，今年4月中国净减持美国国债54亿美元；截止4月末，中国持有的美国国债为12,649亿美元，3月末修正后则为12,703亿美元；中国仍是美国国债的全球最大单一持有国。
数据并显示，4月中国共计净增持美国长期证券133.26亿美元。分项来看，净减持长期国债49.71亿美元，净增持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券169.87亿美元，净增持公司债和公司股票分别为7.52亿和5.58亿美元。
中国国家外汇管理局1月中称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。
由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完)
参看参详情,可点选美国财政部网站(here)
(here)
(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。