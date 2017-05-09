中国4月广义乘用车销量同比降1.7% 前四月累计仍呈负增长--乘联会

路透北京5月9日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周二公布，4月广义乘用车销量约为169.3万辆，同比下降1.7%，环比下降13.7%；1-4月累计销量约为727.4万辆，同比下降1.4%。

该网站刊登的4月乘用车市场分析新闻稿并称，4月车市零售同比增长0.8%，1-4月累计零售则为下降0.2%，仍未恢复正增长，且4月零售占全年总零售的7.1%为历年最低。

“一季度的宏观经济回暖主要是投资及出口的拉动，对车市的消费促进不明显，而楼市过度火爆挤压消费现象有蔓延到县乡市场的趋势。”新闻稿称。

新闻稿并称，虽然4月车市促销明显增大，春节后新品推出和企补购置税退出带来的价格回升暂时抑制了3月的终端价格回落，但4月终端价格压力较大，且促销尚未带来零售的企稳。

乘联会数据显示，今年4月广义乘用车产量为170.9万辆，同比下降6.7%，环比下降21.5%；1-4月累计产量约777.2万辆，同比增长3.5%。（完）

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