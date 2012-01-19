温家宝称应让阿拉伯国家自己决定政治前途

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透沙迦1月18日电（记者 Martina Fuchs/Humeyra Pamuk）---中国国务院总理温家宝周三称，应该让阿拉伯国家自己决定他们的政治前途，但民众的愿望也应得到倾听。
温家宝是在访问海湾阿拉伯国家时发表这些言论的，与之前谨慎承认大规模政治动乱席卷中东的表态一致。
温家宝同阿联酋官员出席一个商业会议时称，“我们坚持认为，这一地区（中东）事务应当由他们的国家和人民自己决定，他们对变革的诉求应该得到尊重。”
“我们认为阿拉伯国家面临的困难是暂时的，我们支持他们独立选择适合自己国情的发展道路。”
叙利亚血腥镇压反政府抗议活动，引发国家社会不断向该国施压，这也是温家宝发表此番言论的背景之一。
中国外交部发言人刘为民称，中国希望阿盟观察团继续在叙履行职责，通过有关各方的共同努力，为实现叙问题的妥善解决创造条件。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。