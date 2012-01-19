温家宝称应让阿拉伯国家自己决定政治前途

中国国务院总理温家宝周三称，应该让阿拉伯国家自己决定他们的政治前途，但民众的愿望也应得到倾听。 温家宝是在访问海湾阿拉伯国家时发表这些言论的。温家宝同阿联酋官员出席一个商业会议时称，“我们坚持认为，这一地区（中东）事务应当由他们的国家和人民自己决定，他们对变革的诉求应该得到尊重。”路透