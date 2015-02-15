外管局：融资套利可能并非2014年中贸易异常变化的主要动因

爱建集团控制权之争升级 广州产业基金拟要约收购30%股权
路透上海5月10日 - 中国综合性金融企业--上海爱建集团控制权之争又升级。该公司周二晚公告显示，举牌股东上海华豚企业管理有限公司的一致行动人广州基金国际的母公司广州产业投资基金管理有限公司拟要约收购爱建集团30%股份。
路透上海2月15日 - 中国国家外汇管理局周日发布2014年中国跨境资金流动监测报告，其中的专栏文章称，市场有观点认为，2013年初的虚构贸易融资套利可能卷土重来。但从数据表现来看，中国贸易融资套利的情况并不普遍。
以下为题为《融资套利可能并非2014年中贸易异常变化的主要动因》的专栏文章全文（图表省略）：
海关数据显示，2014年下半年以来我国外贸进出口增速有所加快，尤其是9、10月份进出口同比分别增长11.3%和8.4%，处于2013年5月以来的高位，其中贵金属进出口大幅跳升。市场有观点认为，2013 年初的虚构贸易融资套利可能卷土重来。但从数据表现来看，我国贸易融资套利的情况并不普遍。
总量数据显示市场正处于负债去美元化进程中。2014年下半年以来企业先后减少境内外汇贷款和进口跨境融资。其中，2014年上半年境内外汇贷款余额增加603亿美元，下半年为下降399亿美元；进口跨境融资余额由上半年的增加428亿美元，转为下半年的减少877亿美元。而且，企业当前出口少收、进口多付的市场行为，也不支持融资套利卷土重来的猜测。2014年下半年出口收入率（即可比口径的货物贸易跨境收入/海关出口）为86%，远低于上半年的100%，且处于历史较低水平；而下半年进口支付率（即货物贸易跨境支付/海关进口）为104%，一直处于历史高位。
细项数据显示当前贸易融资套利明显下降。2013年初，贸易融资套利行为较为活跃，一季度货物贸易项下跨境资金月均净流入相当于同期进出口顺差的1.6倍；而2014年下半年，货物贸易项下跨境资金月均净流入仅相当于同期进出口顺差的18%。再以铜等大宗商品为例，跨境收付及海关进出口数据显示，2013年一季度铜的贸易融资净额（即净付汇小于净进口的金额）约为50亿美元，贸易融资率为89%；但2014年下半年以来，铜的贸易融资率明显下降，三季度降至2%，四季度甚至转为负值（见图 C3-1）。
贸易融资套利活动减少是市场理性的、有序的调整。随着人民币汇率双向波动明显增强、美元汇率走强、大宗商品价格下跌，以及境内外利差收窄，以前稳赚不赔的套取本外币和境内外利差的交易均承受了较大风险。2014年6月份某地贸易融资事件，更是一次生动的风险教育。此后，监管部门收紧了相关政策，部分银行压缩甚至暂停了相关业务的开展，境外银行由于担心融资产品违约问题也减少了相关业务，市场主体已开始从中汲取经验或教训。
贸易融资套利如果背离主业、放大杠杆，是脱实向虚，扰乱市场秩序，干扰宏观决策，加剧跨境资金大进大出的风险。因此，银行应严格按照“了解客户、了解业务和尽职审查”的要求，更加重视风险管理和控制，加强对客户办理相关业务真实性的审查；企业应集中精力做好主业，同时树立正确的财务风险意识，适度举债并对汇率敞口进行套保；监管机构将根据国家关于支持外贸稳定增长的总体部署，加强对跨境贸易和外汇融资行为的监管，完善逆周期的宏观审慎性政策措施，同时与其他部门加强配合，继续严厉打击虚构贸易背景、使用虚假单证进行套利交易的违规行为，维护正常的外汇市场和外贸经营秩序。(完)
欲览报告全文，请点击外管局网站 here
(整理 李宏薇；审校 林高丽)
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