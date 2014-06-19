中国军方智库称北极资源有助中国经济发展

路透北京6月18日 - 中新社周三援引中国人民解放军军事科学院国防政策研究中心的一份报导称，北极地区丰富的油气资源与便捷的航运条件，对于确保中国经济可持续发展具有重要意义，中国应积极参与开发。

北极理事会去年5月同意给予中国和印度观察员国身份，反映出全球对北极地区贸易和能源潜力的日益关注。

国防政策研究中心将北极地区开发与合作单列为其年度战略评估中的一章。

报告称：”北极地区丰富的油气资源与便捷的航运条件，对于确保中国经济可持续发展具有重要意义。”

“北极地区有望成为中国未来海外能源的重要供给基地。中国将遵循平等互利、合作共赢的原则，与北极能源国家开展合作。”

“中国地处北半球，在北极地区具有重要战略利益，关乎国家经济的可持续性发展及国家安全。”

“中国有权分享‘区域’及其资源的权利，有权进入北极公海地区，行使包括海洋科学研究在内的公海自由。”

“中国推进国际社会对北极地区事务的介入力度，确保北极治理的公开透明，防止少数国家垄断北极事务，扞卫非北极国家的合法利益。”（完）

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