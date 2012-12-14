中国买家称进口的阿根廷玉米被扣 因检出转基因成分

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月14日 - 中国买家周五称，中国检疫机构仍扣着两集装箱的阿根廷玉米，因在其中检出未经允许的转基因成分。
中国今年前10个月进口了455.6万吨玉米，其中99%来自美国。但干旱导致美国玉米价格下半年大涨，因此一些买家转向其他供应国，包括阿根廷。
检出未经允许的转基因成分，意味着中国暂时不会允许从阿根廷进口玉米。
一名不愿具名的官员告诉路透：“我们试着进口了少量阿根廷玉米，但目前看来不行。”
他说，美国玉米价格大涨，所以他所在的公司明年不可能再进口美国玉米了，下个月其公司将去访问乌克兰，探讨从乌克兰进口玉米的可能性。乌克兰玉米都不是转基因的。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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