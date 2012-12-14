中国买家称进口的阿根廷玉米被扣 因检出转基因成分

路透北京12月14日 - 中国买家周五称，中国检疫机构仍扣着两集装箱的阿根廷玉米，因在其中检出未经允许的转基因成分。

中国今年前10个月进口了455.6万吨玉米，其中99%来自美国。但干旱导致美国玉米价格下半年大涨，因此一些买家转向其他供应国，包括阿根廷。

检出未经允许的转基因成分，意味着中国暂时不会允许从阿根廷进口玉米。

一名不愿具名的官员告诉路透：“我们试着进口了少量阿根廷玉米，但目前看来不行。”

他说，美国玉米价格大涨，所以他所在的公司明年不可能再进口美国玉米了，下个月其公司将去访问乌克兰，探讨从乌克兰进口玉米的可能性。乌克兰玉米都不是转基因的。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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