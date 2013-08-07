(更正)独家：中国首次批准进口阿根廷转基因玉米

(更正：英文原文有误，现删除第一段中美国转基因玉米相关表述，并删除原文第四段)

路透布宜诺斯艾利斯8月6日 - 阿根廷农业部周二表示，中国已批准进口首批阿根廷转基因玉米。

阿根廷农业部部长Norberto Yauhar称，中国卫生部门批准进口6万吨阿根廷转基因玉米。这批玉米已经发货，将用于喂养猪和鸡的饲料。

在路透报导这批玉米船货的情况后，芝加哥期货交易所(CBOT)指标玉米期货短暂下跌。阿根廷与美国是玉米出口市场的竞争对手，美国是全球最大的玉米出口国。由于美国天气有利于作物生长，已然承压的CBOT玉米期货周二收盘涨跌互现。

“多年来，我们一直在努力设法进入中国市场。今天我们以一批高品质的玉米船货实现了这点，”Yauhar在声明中称，并提到贸易公司Bunge是这批船货的出口商。

“中国监管当局最终对我们放行，向我们敞开了一个潜力巨大的玉米市场，”农业部补充称。

阿根廷是全球第三大玉米和大豆出口国，也是豆油和豆粕等副产品的主要供应国。中国目前已经成为阿根廷大豆的主要买家。

**需要动物饲料**

在中国，随着越来越多的中产阶级有能力消费高蛋白饮食，玉米饲养的猪肉和禽肉需求大幅增长。

在Yauhar发表声明前数小时，三位驻布宜诺斯艾利斯的粮食贸易行业消息人士称，这批阿根廷玉米由中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)进口，大约一个月前从阿根廷发运。

自5月以来，市场就了解到阿根廷玉米将售往中国。但是有个问题一直悬而未决，那就是中国国家质量监督检验检疫总局(质检总局，AQSIQ)是否会批准这些玉米入境。

“这批玉米现在已经得到质检总局的批准，货船已经在中国卸货。这批玉米已经正式完成进口，正在流向端客户，”一位要求不具名的布宜诺斯艾利斯大型贸易公司人士称。

芝加哥玉米期货价格已经从去年夏天的记录高点大幅下跌，很多分析师和交易商预计价格将进一步回落，因为美国本种植季的玉米有望获得丰收。

相比去年，在可预见的未来，预计全球玉米供应充足，对价格形成阻力。阿根廷2012/13年度的玉米几乎全部完成收割。

玉米期货交易商在试图预测具体价格时，将中国视为一个变数。

阿根廷玉米大多都是转基因玉米。去年，根据中国和阿根廷在2012年2月签署的转基因协议，中国试验性地批准进口少量阿根廷玉米。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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