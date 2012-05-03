转基因纠纷解决前 阿根廷不会向中国出口玉米

中国1月银行结售汇逆差192亿美元 环比大降近六成
路透北京2月17日 - 中国国家外汇管理局周五公布，1月银行结售汇逆差192亿美元，较上月的463亿美元逆差收窄58.53%, 同比收窄65%，并为连续第19个月出现逆差。
路透布宜诺斯艾利斯5月2日电---一行业组织周三表示,在就转基因玉米达成协议前,阿根廷玉米不会出口到中国.阿根廷喜爱种植转基因玉米,而中国目前禁止这种转基因作物.
阿根廷2月宣布与中国达成玉米出口协议.中国当局称,该协议4月20日起生效.这让市场预期,运往中国的玉米船货将很快启程.
但阿根廷玉米种植户协会(Maizar)周三称,该国玉米农户将不得不继续等待.
"在转基因玉米得到批准前,阿根廷玉米不会出口到中国."该行业组织的主管Martin Fraguio说道.
他表示,两国4月20日就一些种类的玉米达成协议,但未能消除在转基因玉米方面的分歧.
未能立即联系到阿根廷农业官员对中国官方声明置评.中方声明称,进口检疫部门"已签署协议,批准阿根廷玉米进入中国."(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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