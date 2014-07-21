中国向阿根廷提供75亿美元贷款 支援水电站及铁路建设

路透布宜诺斯艾利斯7月18日 - 阿根廷周五签署协议，从中国获得75亿美元贷款。由于债务无法偿付的争端，阿根廷目前无法在国际资本市场融资。

根据协议，阿根廷总统费尔南德斯和中国国家主席习近平同意，由中国国家开发银行提供47亿美元贷款，用于巴塔哥尼亚两个水电站坝建设。中国葛洲坝集团(600068.SS)和阿根廷Electroingenieria SA去年赢得建设这两个项目的合约，两座水电站总发电能力将达到1,740百万瓦特。

国开行还提供21亿美元贷款，帮助一个拖延很久的铁路项目。该项目将使阿根廷从平原农业区向港口运输粮食更加快捷。

“我们可以说今天是两国两国关系的里程碑，”费尔南德斯签署协议后说。

中国是阿根廷第二大贸易伙伴，仅次于其邻国巴西。2013年阿根廷对中国贸易逆差扩大逾20%至58亿美元。

阿根廷是全球第三大大豆和玉米出口国，中国是其大豆的主要买家。

习近平是10年来访问阿根廷的首位中国国家主席，他周五到达首都布宜诺斯艾利斯，当周稍早在巴西福塔雷萨参加了一次金砖国家峰会。

他还签署了一份110亿美元的阿根廷央行与中国人民银行间三年期互换操作协议，让阿根廷可以用人民币结算从中国进口的商品。

费尔南德斯称，两国央行之间的协议将能在“我国受到秃鹰基金(vulture funds)投机性攻击之时，让汇率稳定下来。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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