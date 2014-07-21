中国机械工程于阿根廷货运铁路改造项目正式启动

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
= - 路透香港7月21日 - 中国电力能源行业工程承包商--中国机械设备工程股份有限公司(1829.HK)周一称，在中国国家主席习近平和阿根廷总统克莉丝蒂娜的见证下，公司就阿根廷贝尔拉诺货运铁路改造项目签订贷款补充协议补，项目正式启动。
据联交所的公告称，该贷款协定补充文本由国家开发银行和中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)组成的银团与阿根廷经济和公共财政部共同签署，并举行了项目启动仪式。
该项目合同于2010年7月由中国机械和阿根廷政府签署，中国机械负责长约1,500公里线路的修复和设备供货，合同总金额约24.7亿美元，合同将在中国机械收到全部预付款后生效，施工期约为48个月。
该股上周五收报4.39港元，过去一个月累计跌12%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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