中国批准进口符合条件的阿根廷高粱

中国对大气重污染成因和治理攻关 推动京津冀空气质量改善--国务院
路透北京4月26日 - 中国国务院常务会议周三表示，部署对大气重污染成因和治理开展集中攻关，推动京津冀及周边地区空气质量持续改善，减轻群众呼吸之忧。
路透北京11月27日 - 中国质检总局称，批准进口符合条件的阿根廷高粱。全球第二大高粱出口国阿根廷也成为继美国和澳大利亚后第三个向中国出口高粱的大国。
允许进口阿根廷高粱可能让来自美国的高粱遭遇竞争，美国是全球最大的高粱出口国。中国饲料厂越来越多的购买高粱替代玉米，因为高粱更为廉价。
中国质检总局11月26日发表声明称，中阿两国检验检疫部门签署了《关于阿根廷高粱输华植物检疫要求议定书》，从11月3日起允许符合条件的阿根廷高粱进口。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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