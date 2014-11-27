中国批准进口符合条件的阿根廷高粱

日本已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月27日 - 中国质检总局称，批准进口符合条件的阿根廷高粱。全球第二大高粱出口国阿根廷也成为继美国和澳大利亚后第三个向中国出口高粱的大国。
允许进口阿根廷高粱可能让来自美国的高粱遭遇竞争，美国是全球最大的高粱出口国。中国饲料厂越来越多的购买高粱替代玉米，因为高粱更为廉价。
中国质检总局11月26日发表声明称，中阿两国检验检疫部门签署了《关于阿根廷高粱输华植物检疫要求议定书》，从11月3日起允许符合条件的阿根廷高粱进口。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北4月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,754.7亿台币。
--市场消息指，腾讯旗下音乐业务启动上市计划，已开始觅选投行，估值达100亿美元，分析认为腾讯音乐垄断在线音乐市场，惟目前估值水平仍不吸引，或会等待至年底以充分释放腾讯音乐的估值。