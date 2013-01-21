博客：中国军方鹰派官员在岛屿争端上立场强硬

记者 David Lague

对于出席澳大利亚陆军司令会议的各国军方高官而言，这本该是一个愉悦、放松的夜晚，他们换下军装，聚集在墨尔本皇冠赌场，参加晚宴并相互交流。

这时，中国人民解放军军事科学院副院长任海泉走上讲台发表讲话。他的话语一开始是外交味十足，但临近结束却含有了火药味。这发生在去年10月29日，地点是在一间可俯瞰雅拉河（Yarra River）的会议室。

他在对来自另外15个国家的军方高官的讲话中称，“有人”不顾二战后果，挑战战后国际格局。此番言论矛头直指与中国发生岛屿争端的日本。

根据任海泉讲话的文本，他称一个人不能忘记历史，应从历史中吸取教训。他表示，法西斯国家点燃的战火曾肆虐大量地区，当中也包括遭到轰炸的澳大利亚达尔文港。

据在场的官员称，就在任海泉讲话的同时，现场出现了有些不合时宜的一幕巧合，该赌场每晚定时燃放的烟花冲上了云霄。

现场观众称，任海泉讲话刚一结束，台下明显面露愠色的日本自卫队中将Yoshiaki Nakagawa就同随行人员起身离开。

记者未联系到任海泉和Nakagawa就此置评。

“杀鸡儆猴”

任海泉在晚宴上态度鲜明的讲话并非个例，在来自中国人民解放军高层官员愈发强硬的言辞中，他所传递的信息相当有代表性。

当前的热点话题是，中日钓鱼岛争端以及中国与东南亚一些国家对南中国海的主权争议。

这些鹰派言论预示中国政治和外交政策出现意义深远的变化，它们超出了当前问题的热度。态度更为激进的军官甚至呼吁，进行“短期且有力的战争”来维护中国的主权。也有军官呼吁中国政府实施“先发制人”策略，“为冲突做好准备”或“杀鸡儆猴”。

他们常指责美国奥巴马政府提出的“重返亚洲”战略，但通常不会直接指明美国。任海泉在墨尔本的讲话中就指责“外部势力”使得亚洲地区争议复杂化。

在文职官员严格把持政府公共立场的政治体系中，这些身着军服的评论员，无论是现役军人还是已退休者，似乎都可以很自由地超出官方的界限。几乎所有这些最大胆直言的将军们都来自军事院校或军事理论机构。

对于中国鹰派军官的言论是否代表230多万军队中多数人的立场，以及他们对中国外交政策是否具有实质上的影响力，外国军事分析人士不甚确定。一线指挥者是否认同这些所谓“军官活动人士”的看法也不太清楚。

然而，对于这些人的出名有一种获得普遍认可的解释：解放军现在有了可以谈论的话题。根据西方的估算，中国军事预算已经增至近2,000亿美元水平，在世界上仅次于美国。中国军队藉此购置舰船、战斗机和导弹，这使得解放军能够为远距离冲突作好准备。在现代社会，中国军队首次获得能够争夺远离海岸线、有争议领土的火力。

同时，中国已经摆脱了数十年的被孤立地位，成为实力强大的贸易国，拥有了复杂的全球商业和外交关系网络。这意味着，军事指挥官益发关心海运航线的安全，以保证出口的制造品以及进口的能源及原材料等的运输畅通，尤其是在南中国海地区。

“直到最近，中国在海外的利益都不多，”美国海军战争学院中国军事研究员李楠（音）表示。“中国也并未卷入外交政策危机。”

“和平崛起”

对部分研究中国外交政策的观察人士而言，军方鹰派的崛起是中国在争议领土谈判中“有人唱红脸、有人唱白脸”策略的一部分。

不过，对心怀忐忑的邻国而言，鉴于中国30年来的军力建设，这种强硬论调传递出一种令人不安的信息：正在崛起的中国可能准备动用武力。这些强硬表态也与中国文职领导人反复强调的“和平崛起”论调相悖。

“解放军高官的强硬论调与中国和平崛起的说法似乎不和谐，”李楠表示。“这一点毋庸置疑。”

日本外务省一位官员针对任海泉在墨尔本发表的言论及中国其他类似的论调评论，刻意强调了日本方面从二战废墟上的和平崛起。

“在2008年5月发表的日中联合声明中，中国方面清楚表述，中方对日本在战后60多年来坚持走作为和平国家的道路表示积极评价，’”该官员称。

对于中国军方在外交决策中发挥日益重要的作用，日本防务省认为这是一种安全风险。