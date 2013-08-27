外籍夫妇涉嫌在华非法获取个人信息遭指控

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京8月27日（记者 Megha Rajagopalan） - 中国中央电视台周二报道称，风险咨询师英国人Peter Humphrey与他的美籍华裔妻子虞英曾涉嫌非法买卖个人信息在中国受到指控。
Peter夫妇于7月10日在上海被拘，当时警方正在对英国医药企业葛兰素史克(GSK.L)的贿赂案进行调查。
据上海警方介绍，Peter夫妇大肆非法获取中国公民个人信息，当中包括公民户籍地址、出入境情况、房产及车辆等信息资料，然后再出售给律师事务所、跨国公司、金融机构等其他机构。
Peter在中央电视台播报的声明中称，他偶尔使用非法手段获取个人信息。
“我有时用非法手段获取个人信息，”带着手铐的Peter用中文对着镜头说道。
“我对此感到非常后悔，我向中国政府道歉，”Peter说道。
据一些熟悉此事的消息人士称，中慧公司（ChinaWhys）由Peter夫妇创办，是一家调查性质的风险咨询公司，服务对象包括葛兰素史克在内的许多公司。
中国警方从7月开始调查葛兰素史克贿赂案，但国内媒体关于Peter夫妇的报道并未提及该公司。
路透记者尚未联系到英国和美国驻中国的大使馆就此置评。
直接了解此事的一位消息人士称，同期被捕的还有一位Peter夫妇的同事、中国籍调查员Jason Cai。中央电视台的报道中没有提及此人，他被捕的消息未对外宣布。
上海警方没有回复路透寻求置评的传真。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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