重发-更正-原21世纪传媒总裁沈颢等人被依法批捕

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(重发以调整格式；更正最后一段措辞，说明21世纪网目前运转正常；本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月20日 - 新华社报导称，21世纪传媒股份有限公司总裁沈颢、副总裁陈东阳、副总裁兼财务总监乐冰等人被上海市人民检察院第一分院依法批捕。
报导还称，在检察机关的批捕罪名中，沈颢领导下的21世纪经济报导、21世纪网、理财周报3家媒体及8家运营公司涉嫌敲诈勒索、强迫交易犯罪；同时，沈颢还涉嫌非国家工作人员受贿、职务侵占、挪用资金等个人犯罪。
警方介绍，21世纪经济报导、21世纪网、理财周报系21世纪传媒旗下财经类媒体，利用其在财经界的广泛影响力，与上海润言、深圳鑫麒麟等公关公司相勾结，指使媒体记者通过各种途径主动挖掘、采编上市公司、IPO公司的负面信息，并利用上市公司、IPO公司对股价下跌、上市受阻以及相关产业公司商誉受损的恐惧心理，以发布负面报导为要挟，迫使上市公司、IPO公司与其签订合作协议，收取少则数十万、多则上百万的“保护费”。
警方初步查证，沈颢等人利用上述方法，迫使近100家公司直接或通过公关公司，与21世纪传媒旗下3家媒体的8家运营公司签订广告合作协议，涉嫌勒索资金共计2亿余元人民币。
沈颢等人9月被带走接受调查。9月时新华报导称，涉嫌新闻敲诈的21世纪网被吊销所有网站资质，人员全部遣散，公司注销。但记者目前发现21世纪网(www.21cbh.com)运转正常。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。