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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 16:21 BJT

重发-更正-原21世纪传媒总裁沈颢等人被依法批捕

(重发以调整格式；更正最后一段措辞，说明21世纪网目前运转正常；本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月20日 - 新华社报导称，21世纪传媒股份有限公司总裁沈颢、副总裁陈东阳、副总裁兼财务总监乐冰等人被上海市人民检察院第一分院依法批捕。

报导还称，在检察机关的批捕罪名中，沈颢领导下的21世纪经济报导、21世纪网、理财周报3家媒体及8家运营公司涉嫌敲诈勒索、强迫交易犯罪；同时，沈颢还涉嫌非国家工作人员受贿、职务侵占、挪用资金等个人犯罪。

警方介绍，21世纪经济报导、21世纪网、理财周报系21世纪传媒旗下财经类媒体，利用其在财经界的广泛影响力，与上海润言、深圳鑫麒麟等公关公司相勾结，指使媒体记者通过各种途径主动挖掘、采编上市公司、IPO公司的负面信息，并利用上市公司、IPO公司对股价下跌、上市受阻以及相关产业公司商誉受损的恐惧心理，以发布负面报导为要挟，迫使上市公司、IPO公司与其签订合作协议，收取少则数十万、多则上百万的“保护费”。

警方初步查证，沈颢等人利用上述方法，迫使近100家公司直接或通过公关公司，与21世纪传媒旗下3家媒体的8家运营公司签订广告合作协议，涉嫌勒索资金共计2亿余元人民币。

沈颢等人9月被带走接受调查。9月时新华报导称，涉嫌新闻敲诈的21世纪网被吊销所有网站资质，人员全部遣散，公司注销。但记者目前发现21世纪网(www.21cbh.com)运转正常。
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