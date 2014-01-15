苏富比坚称所拍苏轼《功甫帖》为真迹

路透北京2014年1月14日（记者Adam Rose/李卉） -苏富比拍卖行发布一份14页报告回应质疑，坚称去年在纽约以820万美元拍出的苏轼《功甫帖》为真迹。

苏富比所拍的苏轼《功甫帖》分四部分，此为第一部分上书“苏轼谨奉别功甫奉议”九字。预计成交价30万美元，而最终拍出了822.9万美元，其中包括12-25%的佣金。

据中国媒体周二报道，买家刘益谦称个人认为《功甫帖》为真迹。

此前，《中国文物报》上刊载了上海博物馆三位研究员的文章，质疑苏富比所拍并非苏轼真迹。苏富比对此进行了回应。

中国媒体对此事做了广泛报道。

苏富比在声明中称，苏富比专家团队经过再次论证，并听取了包括中国大陆文博前辈在内的国际及国内专家和业内人士的专业意见，坚持认为2013年9月在纽约苏富比成功拍卖的苏轼《功甫帖》，是苏轼真迹的墨迹本。

苏富比还要求三位专家对其质疑给出更全面的解释。

路透未能联系到提出质疑的三位专家就此置评。

《功甫帖》将于今年晚些时候在上海龙美术馆展出。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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