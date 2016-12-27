人工智能企业上海智臻明年率先国际化 拓东南亚和美国市场

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海12月27日 - 中国领先人工智能企业--上海智臻智能网络科技有限公司周二表示，国际化是人工智能行业的必经之路，公司将在中国同行中率先实施国际化战略，明年在香港和美国设立子公司，拓展东南亚和美国市场。
虽然国际化战略即将启动，但该公司董事长袁辉指出，中国本土市场发展前景仍非常广阔，近阶段公司将继续拓展中国市场的广度和深度，维持公司在中国市场的领先优势。
“未来人工智能就像空气和水一样，基本上没有特别明确的边界划分。”他说，目前公司在香港、台湾及东南亚已有一些重要客户，基于服务和开拓市场需要，公司在香港设立分支机构，计划下月开业；位于美国矽谷的子公司已注册完成，明年亦将择机开业。
不过他同时认为，就全球互联网市场而言，基本是美国、中国和其他区域三分天下。中国仍是一个巨大的市场，作为当前国内人工智能市场上的领先者，公司将首先把本土市场做深做透。
以小i机器人闻名业内的智臻智能，在自然语言处理、人机交互等方向掌握了一系列核心技术，并基于这些核心技术，推出应用于不同领域的智能客服等应用解决方案，例如通信、金融、电子政务、电子商务领域，国内三大运营商、数十家主要银行及苏宁易购等电商企业均是其客户。
该公司总裁兼技术总监（CTO）朱频频透露，除了目前扎根的智能客服市场外，未来小i机器人还将进军智慧城市和智能医疗等领域。
人工智能今年已成为全球科技界的热点，苹果(AAPL.O)、脸书(FB.O)、微软(MSFT.O)、IBM(IBM.N)、谷歌等巨头均在积极发展自己的人工智能技术，例如苹果Siri、谷歌的AlphaGo、IBM的沃森平台、微软小冰等。
袁辉认为，目前中国及全球的人工智能产业均处于早期阶段，大家都在跑马圈地。小i机器人将不会像微软等国际巨头那样，发展类似微软小冰等通用人工智能技术，因为这类技术目前尚没有明确的商业化方向。公司将会聚焦人工智能在特定领域的应用，开发出更多的行业解决方案。
去年12月智臻智能在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码为834869，其股东包括阿里巴巴、宽带资本、光大控股(0165.HK)和华泰证券(601688.SS)(6886.HK)等。目前两位创始人--袁辉和朱频频为一致行动人，直接和间接控制智臻智能约三成股权。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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