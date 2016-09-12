张高丽称建议加大中国与东盟国家货币互换合作力度 推动货币交易

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月12日 - 中国国务院副总理张高丽周日表示，建议中国和东盟加强金融领域合作，加大货币互换合作力度，推动人民币与东盟各国货币之间多种形式的货币交易。
新华社援引张高丽在中国－东盟博览会上致辞称， 中国愿与东盟各国一起，充分发挥亚洲基础设施投资银行、丝路基金等作用，为本地区基础设施互联互通、国际产能合作提供融资支持。
他称，将同东盟国家以沿边金融综合改革试验区为载体，推动跨境电子商务交易平台建设，建立大宗商品现货和期货交易途径，建设人民币同东盟国家货币的市场交易中心。
同时，双方推动建立征信合作，加强信用信息采集、披露、共享和违约惩戒等方面的协调配合。加大对跨境银行卡犯罪、洗钱和恐怖融资活动的打击力度。
在产能合作方面，张高丽表示将根据东盟国家不同需求，采用直接投资、工程承包、技术合作和装备进出口等多种合作方式，积极推进中国－东盟产能合作。中方将继续支持中马“两国双园”，中泰、中柬、中越、中老、中印尼等产业合作园区建设。
经济经贸合作方面，张高丽称，中国将在广西设立国际进口贸易促进创新示范区，建设跨境电子商务平台，进口更多的东盟商品。建设好中老、中越、中缅跨境经济合作区，推动标准互认推广，降低非关税壁垒。
此外，还要加强陆上互联互通，继续推进中老铁路、印尼雅万铁路、中泰铁路等项目，共同推进国际骨干通道建设；加快构建以南宁为重要节点，向南贯通中南半岛，向北连接亚欧大陆桥，有机衔接“一带一路”的南北陆路新通道。
中国国务院总理李克强此前在中国-东盟领导人会议上的讲话称，愿同东盟国家共同推进“一带一路”建设，对接发展规划，推进中老铁路、中泰铁路、雅万高铁等大项目，探讨制订中国-东盟交通合作战略规划和交通科技合作文件。（完）
(发稿 李子木；审校 宿泱韫/曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。