张高丽称建议加大中国与东盟国家货币互换合作力度 推动货币交易

路透北京9月12日 - 中国国务院副总理张高丽周日表示，建议中国和东盟加强金融领域合作，加大货币互换合作力度，推动人民币与东盟各国货币之间多种形式的货币交易。

新华社援引张高丽在中国－东盟博览会上致辞称， 中国愿与东盟各国一起，充分发挥亚洲基础设施投资银行、丝路基金等作用，为本地区基础设施互联互通、国际产能合作提供融资支持。

他称，将同东盟国家以沿边金融综合改革试验区为载体，推动跨境电子商务交易平台建设，建立大宗商品现货和期货交易途径，建设人民币同东盟国家货币的市场交易中心。

同时，双方推动建立征信合作，加强信用信息采集、披露、共享和违约惩戒等方面的协调配合。加大对跨境银行卡犯罪、洗钱和恐怖融资活动的打击力度。

在产能合作方面，张高丽表示将根据东盟国家不同需求，采用直接投资、工程承包、技术合作和装备进出口等多种合作方式，积极推进中国－东盟产能合作。中方将继续支持中马“两国双园”，中泰、中柬、中越、中老、中印尼等产业合作园区建设。

经济经贸合作方面，张高丽称，中国将在广西设立国际进口贸易促进创新示范区，建设跨境电子商务平台，进口更多的东盟商品。建设好中老、中越、中缅跨境经济合作区，推动标准互认推广，降低非关税壁垒。

此外，还要加强陆上互联互通，继续推进中老铁路、印尼雅万铁路、中泰铁路等项目，共同推进国际骨干通道建设；加快构建以南宁为重要节点，向南贯通中南半岛，向北连接亚欧大陆桥，有机衔接“一带一路”的南北陆路新通道。

中国国务院总理李克强此前在中国-东盟领导人会议上的讲话称，愿同东盟国家共同推进“一带一路”建设，对接发展规划，推进中老铁路、中泰铁路、雅万高铁等大项目，探讨制订中国-东盟交通合作战略规划和交通科技合作文件。（完）