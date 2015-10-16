中国称愿与东盟国家在南海举行联合训练和演练

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月16日（记者 Ben Blanchard） - 中国国防部长常万全周五称，中方愿与东盟国家在南海海域举行“《海上意外相遇规则》联合训练”和“海上搜救、救灾联合演练”；发出安抚越发紧张局势的声音。
常万全在北京举行的中国-东盟国防部长非正式会晤上对东盟十国防务部门领导人称，各方应牢牢把握中国-东盟合作的正确方向。
常万全表示，中国与东盟最大的共同需求是维护稳定。
国防部在其微博上发布声明称，常万全指出各方应共同妥处争议管控风险。
声明还提到，中方愿与东盟国家于2016年在南海海域举行“《海上意外相遇规则》联合训练”和“海上搜救、救灾联合演练”。
常万全还表示，当前地区形势总体稳定向好，但经济下行压力明显，非传统安全挑战上升。
“域外势力利用网络、社交媒体等手段在本地区一些国家进行煽动，给社会稳定造成威胁，”常万全说道。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。