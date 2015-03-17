东南亚FDI流入连续第二年超中国

2014年中国经济增长放缓之际，东南亚主要经济体吸引的外国直接投资（FDI)规模连续第二年超越中国。但就东南亚各国而言，因政治环境变化与商业环境差异，各国的FDI流入并不均衡。经济学家称，中国的薪资成本上涨，这驱使低端制造业者转向其他低成本国家设厂，而越南和菲律宾这样的国家看起来是不错的选择。路透