习近平强调中国需要稳定的地区环境

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透北京9月21日电---中国国家副主席习近平周五表示，中国希望与东盟国家维持和平关系。此前南中国海问题在过去数月引发中国与东南亚一些国家关系紧张。
习近平在中国-东盟一个贸易论坛开幕式上说，只有与邻国保持良好关系，才能保证中国的繁荣发展。
“中国越是发展，同地区和世界的联系越是紧密，就越需要一个稳定的地区环境与和平的国际环境，”习近平说道。
“中国近代以来曾饱经沧桑，我们深知发展之重要、和平之珍贵，”新华社援引习近平的说法称。
南中国海主权争议让中国与越南及菲律宾关系紧张，文莱、马来西亚及台湾等国家和地区也对南中国海部分区域有主权诉求，使该地区成为亚洲爆发军事冲突的最大潜在导火索。
此次论坛在南宁举行，越南总理阮晋勇是参加该论坛的东盟领导人之一。
习近平表示，中国希望外交争端能通过和平方式解决。
“我们坚定扞卫国家主权、安全、领土完整，致力於通过友好谈判，和平解决同邻国的领土、领海、海洋权益争端。”
“中国的持续发展和繁荣对周边邻国是重大机遇、持续利好，将给包括东盟国家在内的世界各国带来重要发展机遇，”习近平说道。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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