越南副外长称中国反对开始南中国海“行为准则”多边谈判

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透泰国芭提雅10月29日电（记者 Paul Carsten）---东南亚官员周一称，中国在阻止南中国海“行为准则”多边谈判的启动，要达成协议或许还需数年。
越南副外长Pham Quang Vinh在泰国芭提雅岛举行的区域会议上称，南中国海争端短期内无希望解决。
“东盟认为现在是启动尽快达成行为准则谈判的时候了，”Pham表示，但指出中国予以抵制。
中国反对南中国海多边行为准则提议，倾向於同各个国家单独谈判解决争端。
泰国外交部官员Sihasak Phuangketkeow对记者表示，要达成正式的行为准则，或许还需要两年时间。
澳大利亚新南威尔士大学的Carl Thayer认为，中国换届彻底完成前，不大可能在行为准则问题上作出任何决定。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透华盛顿2月21日 - 根据周二公布的官方准则，特朗普政府计划考虑将所有非法移民遣返，但将对那些自幼就非法进入美国的所谓“追梦者”(dreamers)提供保障。
路透柏林2月21日 - 美国副总统彭斯访问布鲁塞尔时，强调美国对欧盟“坚定不移的”承诺。但据消息人士透露，在他出访的一周之前，白宫首席战略专家Steve Bannon会见德国外交官时透露出全然不同的讯息。