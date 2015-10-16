常万全称中国愿与东盟推进对话与合作 共同维护地区和平稳定

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月16日 - 中国国防部长常万全周五在中国—东盟国防部长非正式会晤上表示，中国愿与东盟各国共同推进对话与合作，共同维护地区和平稳定。
常万全称，双方防务部门和军队应该牢牢把握中国-东盟合作的正确方向，并称中国和东盟最大的共同需求是维护稳定。
常万全称，“当前地区形势总体稳定向好，但经济下行压力明显，非传统安全挑战呈上升趋势，恐怖主义威胁有所上升”。
“域外势力利用网络、社交媒体等手段在本地区一些国家进行煽动，给社会稳定造成威胁。”
常万全称，中方愿与东盟防务部门和军队持续推进对话与合作，共同维护地区和平稳定。
常万全没有直接提到南海问题。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。