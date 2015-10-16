常万全称中国愿与东盟推进对话与合作 共同维护地区和平稳定

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月16日 - 中国国防部长常万全周五在中国—东盟国防部长非正式会晤上表示，中国愿与东盟各国共同推进对话与合作，共同维护地区和平稳定。
常万全称，双方防务部门和军队应该牢牢把握中国-东盟合作的正确方向，并称中国和东盟最大的共同需求是维护稳定。
常万全称，“当前地区形势总体稳定向好，但经济下行压力明显，非传统安全挑战呈上升趋势，恐怖主义威胁有所上升”。
“域外势力利用网络、社交媒体等手段在本地区一些国家进行煽动，给社会稳定造成威胁。”
常万全称，中方愿与东盟防务部门和军队持续推进对话与合作，共同维护地区和平稳定。
常万全没有直接提到南海问题。（完）
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