常万全称中国愿与东盟推进对话与合作 共同维护地区和平稳定

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月16日 - 中国国防部长常万全周五在中国—东盟国防部长非正式会晤上表示，中国愿与东盟各国共同推进对话与合作，共同维护地区和平稳定。

常万全称，双方防务部门和军队应该牢牢把握中国-东盟合作的正确方向，并称中国和东盟最大的共同需求是维护稳定。

常万全称，“当前地区形势总体稳定向好，但经济下行压力明显，非传统安全挑战呈上升趋势，恐怖主义威胁有所上升”。

“域外势力利用网络、社交媒体等手段在本地区一些国家进行煽动，给社会稳定造成威胁。”

常万全称，中方愿与东盟防务部门和军队持续推进对话与合作，共同维护地区和平稳定。