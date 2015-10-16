中国称愿与东盟国家在南海举行联合训练和演练

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 白宾
路透北京10月16日 - 中国国防部长常万全周五称，中方愿与东盟国家在南海海域举行“《海上意外相遇规则》联合训练”和“海上搜救、救灾联合演练”；发出安抚越发紧张局势的声音。
常万全在北京举行的中国-东盟国防部长非正式会晤上对东盟十国防务部门领导人称，各方应牢牢把握中国-东盟合作的正确方向。
常万全表示，中国与东盟最大的共同需求是维护稳定。
国防部在其微博上发布声明称，常万全指出各方应共同妥处争议管控风险。
声明还提到，中方愿与东盟国家于2016年在南海海域举行“《海上意外相遇规则》联合训练”和“海上搜救、救灾联合演练”。
常万全还表示，当前地区形势总体稳定向好，但经济下行压力明显，非传统安全挑战上升。
“域外势力利用网络、社交媒体等手段在本地区一些国家进行煽动，给社会稳定造成威胁，”常万全说道。（完）
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