国泰君安维持今年中国A股反弹两成预期

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透上海5月27日 - 中国A股市场做多派的代表--国泰君安证券周二发布其中期策略观点，维持今年A股市场将反弹两成的乐观预期，并提出“以攻代守，蓝筹为锋”的策略，判断蓝筹股估值提升将作为反弹的主动力，而优质成长股会出现阶段性行情。
国泰君安曾于4月初旗帜鲜明地提出二季度将有大级别反弹，反弹空间约有两成，这与市场上主流的看空观点截然相反。随着二季度渐近尾声，股指仍未摆脱低迷，国泰君安的反弹论正承受外界不小的质疑。
国泰君安首席策略分析师乔永远指出，在无风险利率下行已成共识的情况下，大家对于未来市场前景的悲观，只能将其归类为恐慌。受制于增长转轨压力、地产市场震荡、信用风险暴露以及监管规范化因素，风险溢价持续高企甚至进一步上升是制约估值的核心因素。
“当前A股中蓝筹股风险溢价甚至已经超越2013年钱荒高峰时期，全市场恐慌水平也与历史高点接近。”他说。
他认为，重建社会和市场信心、打消恐慌认识是稳增长政策的重要目标。市场风险溢价回落将成为触发市场反弹的重要催化剂。
乔永远指出，全社会资产配置结构正在发生深刻变化。自4月初以来，蓝筹已经显示了明显的相对收益。展望未来半年，国泰君安维持对于全市场20%反弹空间的判断，推荐蓝筹作为主进攻的“坦克”，推荐优质成长股作为“手雷”。
二季度至5月25日，上证综指.SSEC录得0.06%的微弱涨幅，以上证50.SSE50为代表的大蓝筹则录得1.27%的涨幅，有绝对和相对收益。
从行业配置而言，国泰君安建议把握三大驱动下的行业配置新思路：1.商业模式驱动，即先进的商业模式享受更高的估值溢价；2.创新驱动：创新来自于新技术与新需求两个方面，两者都能产生具有一定持续性的机会；3.政府驱动：政府驱动一般包括两个方面，长期是制度红利，如国企改革、去管制，短期是放松刺激。
就具体行业而言，政府驱动下受益子行业包括国防装备、铁路设备、特高压、水和固废处理；商业模式驱动下受益子行业包括智能家电与家居、配网与充电桩、4G与云计算、智能物流；创新驱动下受益子行业包括蓝宝石、LED、游戏、视频娱乐、互联营销、互联网彩票等。
而改革红利将是构成下半年主题投资的主线，投资机会包括分别是国企改革、垄断领域管制放松、兼并收购、丝绸之路以及优先股主线。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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