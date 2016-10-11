沪综指连两日收升至一个月新高 银行地产等权重板块走势强劲

路透北京10月11日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收升至一个月新高。分析师指出，今日大盘震荡盘升，以全日最高点报收，热点轮动至银行地产等权重板块。10.1长假后内外部不确定性因素减弱，市场环境再次进入相对平稳阶段，资金参与意愿有所回升，但仍以存量资金博弈为主。

沪综指.SSEC收报3,065.25点，涨17.11点或0.56%，此前收盘高点为9月9日3,078.85点，上证A股今日成交1,835亿元人民币，上日为1,755亿元。

“进入四季度后，市场对政策面积极的因素有所期待，包括推进债转股，对市场情绪有一定的提振作用。”首创证券策略分析师邵帅指出。

他称，节后两日市场量能有所放大，但仅是对此前连续缩量盘整造成的谨慎情绪的恢复，存量资金博弈阶段，指数将更多以缓慢的温和上涨为主。

他并认为，债转股政策有助于改善银行资产质量，提升银行股估值水平，从投资角度提高银行股作为中期资产配置的价值。但银行股市场体量较大，拉升价格对资金消耗较大，因此短期并未出现强势反弹的表现，走势主要还是受制于资金和市场环境。

中国新一轮债转股方案终于出炉。国务院周一就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。

上证地产类指数.SSEP收涨0.30%，卧龙地产(600173.SS)、常熟银行(601128.SS)涨停报收。

沪深300指数收报3,306.56点，涨0.39%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,298.0点，涨0.39%，成交8,410手。130亿元额度的沪股通净买入10.45亿元。（完）