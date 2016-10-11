沪综指连两日收升至一个月新高 银行地产等权重板块走势强劲

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月11日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收升至一个月新高。分析师指出，今日大盘震荡盘升，以全日最高点报收，热点轮动至银行地产等权重板块。10.1长假后内外部不确定性因素减弱，市场环境再次进入相对平稳阶段，资金参与意愿有所回升，但仍以存量资金博弈为主。
沪综指.SSEC收报3,065.25点，涨17.11点或0.56%，此前收盘高点为9月9日3,078.85点，上证A股今日成交1,835亿元人民币，上日为1,755亿元。
“进入四季度后，市场对政策面积极的因素有所期待，包括推进债转股，对市场情绪有一定的提振作用。”首创证券策略分析师邵帅指出。
他称，节后两日市场量能有所放大，但仅是对此前连续缩量盘整造成的谨慎情绪的恢复，存量资金博弈阶段，指数将更多以缓慢的温和上涨为主。
他并认为，债转股政策有助于改善银行资产质量，提升银行股估值水平，从投资角度提高银行股作为中期资产配置的价值。但银行股市场体量较大，拉升价格对资金消耗较大，因此短期并未出现强势反弹的表现，走势主要还是受制于资金和市场环境。
中国新一轮债转股方案终于出炉。国务院周一就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。
上证地产类指数.SSEP收涨0.30%，卧龙地产(600173.SS)、常熟银行(601128.SS)涨停报收。
沪深300指数收报3,306.56点，涨0.39%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,298.0点，涨0.39%，成交8,410手。130亿元额度的沪股通净买入10.45亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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