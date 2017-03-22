中国A股周期股反弹已到后半场 建议均衡配置周期和防御股--瑞银

路透上海3月22日 - 国际投行瑞银的中国合资券商--瑞银证券中国首席策略分析师高挺在最新策略报告中提示，A股市场去年中开始的周期股反弹已经进入后半段，建议投资者在周期和防御板块上均衡配置，周期板块中偏好可选消费、工业和银行。

以下是报告的主要观点：

平稳增长，但驱动力料将逐渐变化

2016年中国经济增长转向平稳，PPI指数大幅回升，带动下半年股市周期性反弹。根据瑞银宏观组的判断，今年GDP增速将维持2016年6.7%的水平，并且从分布上看，下半年增长有所放缓。房地产投资加速和补库存是去年经济企稳主要推动力，但我们认为两者都存在今年下半年走弱的风险，而外需2017年则有可能在国际经济复苏下继续走强，并带动制造业投资的进一步反弹。名义GDP增速回升也将提高居民收入增速，对消费提供一定的支撑。作为稳增长的重要手段，基建投资也可能在经济势头减弱时得以加码。

周期板块中偏好可选消费、工业和银行

我们认为去年中开始的周期反弹已经进入后半段，建议投资者在周期和防御板块上均衡配置。我们认为，市场乐观预期、供应端不确定性和高估值已经使材料板块不再具有吸引力。而制造业投资复苏和基础设施投资稳健增长对部分工业品的需求有继续推动的作用。居民收入增长提高和消费结构变化将使不少可选消费类行业受益，而且历史经验显示可选消费在周期反弹的中后端表现较好。另外，经济稳定增长的持续将减轻投资者对银行资产质量的担心，有利于银行股估值的提升。

可选消费：来自收入加快、消费升级和房地产销售的推动

我们认为，2017年居民名义收入增长或加快，结合中长期消费结构变化（倾向于可选消费品和服务），为部分可选消费行业的表现提供了正面的宏观环境。高端白酒、国内旅游和手游行业可能受益于行业增速上升、集中度提高带来的收入和利润率上升；2016年以来房地产销售快速增长，地产后周期的家居和龙头家电企业有望在2017年维持盈利快速增长。

工业：受益于制造业和基础设施投资

去年制造业投资回升晚于房地产投资，而预期中的今年外需改善对制造业帮助更大，我们认为制造业投资回暖的持续性较好。同时，部分领域的基础设施投资力度较大。我们看好受益于这些趋势的自动化机械、重卡、电气设备、轨交建设、以及光通讯。我们也看好经济后周期的银行表现。投资者对银行资产质量风险的担忧料将随着经济继续平稳增长而减轻，或带来银行股的估值回升。（完）