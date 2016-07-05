沪综指收创两个半月新高 热点有序轮动短期维持强势特征

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京7月5日 - 中国股市沪综指周二收创两个半月新高。分析师指出，今日大盘高开高走，沪综指向上突破3,000点整数关口。目前场内热点板块轮番上涨，近期强势板块有色、军工股稍作休整，午后新能源汽车板块又有所表现，在热点有序轮动推动下，大盘总体保持强势特征。
沪综指.SSEC收报3,006.392点，涨17.788点或0.60%，为两个半月来首次站上3,000点整数关口，此前收盘高点为4月19日的3,042.82点；上证A股今日成交2,701亿元人民币，上日为2,527亿元。
“短期3,000点整数关口不是一下能够突破或者说有效站稳的，这个位置我估计还会有所反复，短期指标有些超买，这样的话冲上去会有一个整固的过程，但这个过程应该说还是一个强势整固。”联讯证券策略分析师陈勇指出。
他并认为，近期大宗商品价格上涨，加之供给侧改革对于有色金属、煤炭价格回升有一定支持作用，近期有色股表现突出。另外，军工作为国家战略正处于提升的爆发增长阶段，此前军工股调整充分，盘面显示明显有资金介入，短期南海军演等事件性因素对军工板块将有所刺激，因此有色金属、军工板块近日表现较强。
抚顺特钢(600399.SS)、中船防务(600685.SS)报收涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,207.38点，涨0.08%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,172.8点，涨0.03%，成交10,359手。130亿元额度的沪股通净卖出1.18亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。