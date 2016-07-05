沪综指收创两个半月新高 热点有序轮动短期维持强势特征

路透北京7月5日 - 中国股市沪综指周二收创两个半月新高。分析师指出，今日大盘高开高走，沪综指向上突破3,000点整数关口。目前场内热点板块轮番上涨，近期强势板块有色、军工股稍作休整，午后新能源汽车板块又有所表现，在热点有序轮动推动下，大盘总体保持强势特征。

沪综指.SSEC收报3,006.392点，涨17.788点或0.60%，为两个半月来首次站上3,000点整数关口，此前收盘高点为4月19日的3,042.82点；上证A股今日成交2,701亿元人民币，上日为2,527亿元。

“短期3,000点整数关口不是一下能够突破或者说有效站稳的，这个位置我估计还会有所反复，短期指标有些超买，这样的话冲上去会有一个整固的过程，但这个过程应该说还是一个强势整固。”联讯证券策略分析师陈勇指出。

他并认为，近期大宗商品价格上涨，加之供给侧改革对于有色金属、煤炭价格回升有一定支持作用，近期有色股表现突出。另外，军工作为国家战略正处于提升的爆发增长阶段，此前军工股调整充分，盘面显示明显有资金介入，短期南海军演等事件性因素对军工板块将有所刺激，因此有色金属、军工板块近日表现较强。

抚顺特钢(600399.SS)、中船防务(600685.SS)报收涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,207.38点，涨0.08%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,172.8点，涨0.03%，成交10,359手。130亿元额度的沪股通净卖出1.18亿元。（完）