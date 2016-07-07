沪综指震荡近收平 短线连续上涨后获利回吐压力加大

路透北京7月7日 - 中国股市沪综指周四震荡近收平。分析师指出，今日大盘出现较大幅震荡，股指连涨数日后在3,000点上方出现获利盘回吐，目前虽较前期出现温和放量，但量能水平仍不足以支持权重板块连续上涨，短线料仍震荡蓄势。

沪综指.SSEC收报3,016.85点，跌0.44点或0.01%，上证A股今日成交2,698亿元人民币，上日为2,462亿元。

“今天我觉得就是休整一下，因为已经连着涨了几天了，存在一个休整回调的需求。”山西证券策略分析师麻文宇称。

她并认为，短期市场情绪仍是主导行情的关键因素，但大盘进一步上攻缺乏政策或经济数据改善等实质性利好支撑。近日有关军工板块的政策和事件较多，刺激该板块前期表现较强，短期获利回吐压力较大，导致今日价格出现明显回调。

继昨日成交爆出天量后，今日万科A(000002.SZ)低开低走，最终收跌4.95%，昨日入市抢筹资金悉数被套。

万科(2202.HK)大股东深圳钜盛华周三继续在二级市场上增持股票。据万科周三晚间公告，钜盛华及其一致行动人前海人寿保险（合称宝能系）共持有万科A股27.6亿股，占公司总股本的25%。

中航电子(600372.SS)收跌2.53%，中航机电(002013.SZ)收跌4.72%。

沪深300指数.CSI300收报3,209.95点，跌0.21%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,185.6点，涨0.25%，成交12,262手。130亿元额度的沪股通净卖出1.76亿元。（完）