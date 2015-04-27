沪综指收涨3%创逾七年新高 受央企重组及中国版QE预期推动

路透北京4月27日 - 中国股市沪综指周一收涨3.04%，再创逾七年高点。分析师指出，投资者对于中国版量化宽松以及央企并购重组的预期，成为推高相关板块并拉动股指大幅上涨的主要推手，中国石化(600028.SS)、中国石油(601857.SS)等大盘权重股的涨停，成为盘中亮点。

沪综指.SSEC收报4,527.40点，涨133.71点，或3.04%，此前收盘高点为2008年2月20日的4,567.03点。上证A股今日成交9,713亿元人民币，上周五为9,131亿元。

“从板块看，能源、航运、航空等行业的央企合并预期是主导今日市场走势的风向。盘前经济参考报有关国资委下辖央企通过合并重组减少至40家的消息无疑是前述预期的消息来源。”山西证券分析师麻文宇说。

中信建投分析师安尉指出，南北车的成功整合对后续央企的重组起到了示范效应，市场因此对能源、交运和电信等行业的央企重组充满预期，外界此前关于央企重组的意见分歧逐渐弥合。他认为央企改革和“一带一路”都是中长期投资主线，投资者应密切关注。

《经济参考报》周一报导称，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。

今日涨幅居前的板块有船舶、石油、运输服务、航空和海工装备，这些板块均包含存在重组预期的大型央企。除中石化和中石油外，涨停的个股还有中国国航(601111.SS)、中国中铁(601390.SS)、中国铁建(601186.SS)和中国远洋(601919.SS)等。

还有分析师指出，今早市场还流传中国央行再度启动量化宽松政策的说法，亦令投资者对后市充满乐观情绪。

路透援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

沪深300指数收报4,807.592点，涨2.23%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报4,803.2点，涨1.97%%，成交1,296，816手。130亿元额度的沪股通净买入12.5亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 林高丽)

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