沪综指收跌连三日回调 市场避险情绪上升大盘抛压加大

路透北京4月8日 - 中国股市沪综指周五收跌，连续第三日回调。分析师指出，今日大盘低开低走，成交量有所萎缩。大盘此前无量冲高后，短期获利回吐压力增大，另外近日市场传将有部分解禁股到期，加之外围市场走弱，市场避险情绪上升，诸因素叠加致大盘抛压加大，但回撤空间料有限。

沪综指.SSEC收报2,984.958点，跌23.462点或0.78%，本周该指数累计下跌0.82%。上证A股今日成交2,060亿元人民币，上日为2,427亿元。

“现在外围有些避险情绪上来了，这两天欧美股指、大宗商品向下回调得都比较明显。在这个关口，A股肯定要有一段时间震荡盘整。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

他说，在避险情绪逐步上升的市况下，近两日市场风格或由攻转守，前期涨幅较大、估值较高的股票，回调压力会相对较大。

开源证券策略分析师田渭东认为，这两天市场下跌属正常回档，散户的恐慌情绪在回调过程中或被放大。从技术上看说，近两日的回调将消化场内不稳定情绪。

他并指出，本周大盘冲高回落，但上升形态没有被破坏，目前基本面没有偏空因素，大盘在技术性调整后，60日均线仍会支撑大盘上升。从公布的季报、年报的情况来看，估值较高的创业板市盈率会降下来，一季报业绩增速较好的行业还会有资金关注。

美国股市周四走低，因油价下滑，以及对全球经济的担忧重燃，令美元兑日圆下滑，并促使投资者逃离风险资产。标普500指数录得六周来最大单日百分比跌幅。

德尔未来(002631.SZ)、游族网络(002174.SZ)、鸿特精密(300176.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,185.73点，跌0.73%,；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,180.0点，跌0.90%，成交18,299手。130亿元额度的沪股通净买入0.71亿元。（完）