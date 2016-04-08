沪综指收跌连三日回调 市场避险情绪上升大盘抛压加大

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月8日 - 中国股市沪综指周五收跌，连续第三日回调。分析师指出，今日大盘低开低走，成交量有所萎缩。大盘此前无量冲高后，短期获利回吐压力增大，另外近日市场传将有部分解禁股到期，加之外围市场走弱，市场避险情绪上升，诸因素叠加致大盘抛压加大，但回撤空间料有限。
沪综指.SSEC收报2,984.958点，跌23.462点或0.78%，本周该指数累计下跌0.82%。上证A股今日成交2,060亿元人民币，上日为2,427亿元。
“现在外围有些避险情绪上来了，这两天欧美股指、大宗商品向下回调得都比较明显。在这个关口，A股肯定要有一段时间震荡盘整。”国都证券策略分析师肖世俊指出。
他说，在避险情绪逐步上升的市况下，近两日市场风格或由攻转守，前期涨幅较大、估值较高的股票，回调压力会相对较大。
开源证券策略分析师田渭东认为，这两天市场下跌属正常回档，散户的恐慌情绪在回调过程中或被放大。从技术上看说，近两日的回调将消化场内不稳定情绪。
他并指出，本周大盘冲高回落，但上升形态没有被破坏，目前基本面没有偏空因素，大盘在技术性调整后，60日均线仍会支撑大盘上升。从公布的季报、年报的情况来看，估值较高的创业板市盈率会降下来，一季报业绩增速较好的行业还会有资金关注。
美国股市周四走低，因油价下滑，以及对全球经济的担忧重燃，令美元兑日圆下滑，并促使投资者逃离风险资产。标普500指数录得六周来最大单日百分比跌幅。
德尔未来(002631.SZ)、游族网络(002174.SZ)、鸿特精密(300176.SZ)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,185.73点，跌0.73%,；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,180.0点，跌0.90%，成交18,299手。130亿元额度的沪股通净买入0.71亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。