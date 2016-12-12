沪综指早盘收跌2% 激进险资被查令举牌概念股大挫

路透上海12月12日 - 中国股市沪综指周一早盘收市下跌2%，盘中创下一个月新低。分析师指出，周末两家投资激进的保险公司被要求整改，近期较为热门的举牌概念股应声大挫，而且成长股的跌势不止，盘中又缺乏新热点，早盘后段沪综指快速下滑。

早盘收市时，沪综指.SSEC报3,167.368点，跌65.515点或2.03%，盘中最低至3,166.457点，为11月11日以来最低点；今日早盘上海A股成交1,540亿元人民币，上日全天为2,262亿元。

“险资和乐视是我们能看到的不利因素，但我还是感觉市场有点反应过度。”长江证券分析师宋中庆表示。

中国保监会上周五称，因恒大人寿在开展委托股票投资业务时，资产配置计划不明确，资金运作不规范，决定暂停恒大人寿委托股票投资业务，并责令公司整改。而前海人寿在保监会检查组入驻并暂停万能险后，周五表示不再增持格力电器(000651.SZ)，并会择机退出。

早盘收市时，格力电器报25.72元，跌4.71%；万科(000002.SZ)跌6.01%。

上周五有消息称乐视(300104.SZ)第一大股东贾跃亭质押股票逼近警戒线。不过据国内媒体报道，贾跃亭上周末公开回应称，股价的下跌对质押多少会有影响，但是离警戒线还有非常大的差距。分析师评论称，乐视是创业板龙头股，其未来走势对市场人气，尤其是成长股有较大影响。

乐视网自上周三起停牌，因公司对股价异常波动进行核查及筹划重大事项。

沪深300指数.CSI300收报3,410.939点，跌2.37%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,391点，跌2.48%，成交7,918手。（完）