中国A股2017年结构性机会更优 全年或有个位数收益--中金

路透北京11月4日 - 中国大型机构--中金公司最新发布策略报告预计，随着股价调整和盈利增长消化估值，中国股市精选个股的空间逐步打开，2017年结构性机会将优于2016年，A股全年有望实现个位数收益。

结合中国经济转型、政策与改革稳增长等背景，中金建议精选大消费，特别是受新技术、新模式影响的类别；以及阶段性关注受政策与改革预期支持且估值在合理范围的周期性板块。

以下为中金2017年A股市场展望报告概要：

经过2015年下半年大幅回调及2016年至今的盘整，当前市场并非没有风险，但预计资金在资产之间轮动的特征将继续演绎，随着股价调整和盈利增长消化估值，股市精选个股的空间逐步打开，2017年结构性机会将优于2016年，A股全年有望实现个位数收益。这样判断的理由包括：

（1） 2017年宏观增长可能有惊无险、平稳度过。地产调控带来增长压力但政策腾挪稳增长。非金融上市公司利润率、ROE、资本开支等指标显示经过多年调整，中国内生增长有触底迹象。如果城镇化系统性改革推进，增长可持续性可能会更强。综合来看，中金宏观组预计2017年GDP增长仅略减速至6.6%，人民币兑美元到明年底小幅贬值到6.98。综合其他假设，我们自上而下预计A股2017年盈利增长7.3%左右(非金融10.6%)。

（2） 估值系统性压缩已近尾声。随着利率接近历史低位、潜在财政赤字率在高位、房价已经大幅上涨，中国周期性政策空间已经明显缩小，估值随风险偏好边际变化而波动，但最剧烈的杀估值阶段可能已经结束。调控后地产资金的流向、MSCI纳入A股的可能性、互联互通潜在资金南下等因素值得关注。与此同时，经济朝着偏向消费和服务的结构调整在继续，“疏堵挖潜”的改革继续实施，个股选择的余地再次具备。

在大类资产上，地产受压、货币暂时不会更松，我们预计股强于债，成长略胜价值，主要大宗品在今年见底反弹第一波后未来可能是震荡与分化。股市整体“去伪存真”的过程在继续，沪深300指数动态市盈率11.5倍（非金融18.2倍），创业板指数则回落至31.2倍（基于朝阳永续一致预期数据，盈利预期可能有高估），均低于或接近历史均值，未来更多表现为个股分化。市场上行风险包括增长好于预期、地产调控影响弱于预期、政策宽松超预期等，而下行风险包括通胀升温、紧缩或去杠杆超预期、地产超调、信用与汇率风险、外围紧缩超预期、欧洲与中东等区域的政治与经济风险，等等。

配置：重拾“显微镜”，精选个股

与2014/2015/2016年过去三年宏观因素起落较大、市场受宏观因素影响较重、板块配置和个股要比较重视宏观和政策等现象显着不同，2017年宏观因素对股市配置影响会有所减弱，板块和个股配置要“重拾显微镜”，思路可能要更加注重自下而上与公司层面的微观因素。

另外，尽管增长仍面临压力，经济结构“新、老”分化仍在继续，以服务业和消费为代表的第三产业在经济中所占的比重已经超过50%并仍在扩大，消费和服务业仍是挖掘成长的重要领域。在这样的判断之下，预计基于量化选股的Alpha策略可能会有相对不错的收效。

两条选股线路：大消费、政策与改革

结合中国经济转型、政策与改革稳增长等背景，我们建议当前沿着两条思路精选个股：

（1）精选大消费，特别是受新技术、新模式影响的类别，主要在医药、TMT、教育、物流、食品饮料、家居等与消费相关领域精选个股逢低吸纳，同时金融中的中小银行、互联网金融等领域也值得关注；

（2）阶段性关注受政策与改革预期支持且估值在合理范围的周期性板块。建议低配地产、部分今年已经有所表现的地产产业链板块以及部分结构性低迷且尚未看到明显改善的行业，如零售、航运等。我们将根据宏观环境、估值及盈利预期等动态调整行业配置建议。预计整体资金的宽松也将支持主题活跃，国企改革、5G、破坏性创新（人工智能等）、教育与文化、军工等值得阶段性关注。（完）