中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通

路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数.MSCIEM，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。

摩根大通董事总经理兼亚太地区副主席李晶在记者会上表示，中国A股今年有望能加入MSCI新兴市场指数，概率大于50%，因为国际投资者透过沪港通和深港通更加顺利和方便买卖A股，按市值计中国又是全球第二大股市，腾讯(0700.HK)亦已打入全球十大市值股票，可见中国的重要性日益提高。

她说，“加入只是迟早的问题，全球所有基金经理应该把握好现在的时机，把A股市场放到被关注之列，先增进了解并先投资，否则等到正式加入后才投资，就为时过晚了。”

她并指出，现在A股市场还是比较便宜，最近一段时间港股比A股表现好，然而，未来数月或者是未来几年中国市场继续向好，而外国投资者仍有兴趣投资于中国的科技增长板块。

摩根大通下月初将在北京举行全球中国投资者会议，李晶提到，最近有很多投资者表示，他们对中国市场的看法开始转向乐观。而该行于今年1月开始建议增持中国市场。

李晶指出，企业盈利和现金流的改善，加上人民币回稳和资金外流速度减慢，均为中国资本市场良好表现提供支撑。而在各个板块之中，该行看好科技和工业股，因前者的估值依然吸引，后者包括轨道交通、建筑和工程股则受惠于“一带一路”的发展。

此外，整体来说对银行持中性看法，因金融业监管将对信贷环境造成影响，但认为大型银行情况会较小型银行为佳；对房地产市场亦持中性的看法，尽管板块市盈率仅8倍具吸引力，但担心未来会有更多调控措施出台。

李晶说，预期今年下半年中国经济增速较上半年略为减慢，但由于上半年的经济表现较好，估计全年GDP(国内生产总值)增长会高于官方目标的6.5%。

纽约指数服务商MSCI明晟将在6月宣布，是否将人民币计价的中国大陆上市股票或者A股纳入其新兴市场指数。若A股被纳入，则可望在未来10年为中国大陆股市吸引高达4,000亿美元资金流入。（完）