沪综指续收创两个半月新高 受流动性宽松预期等提振

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京7月6日 - 中国股市沪综指周三收盘续创两个半月新高，并录得连四日涨势。分析师指出，今日大盘略有低开后企稳回升，除近日持续走强的资源股保持强势外，防御性板块亦有较好表现；流动性宽松预期继续推升大盘，但外围市场普遍走软和技术性压力将对后市产生一定压力。
沪综指.SSEC收报3,017.292点，涨10.900点或0.36%，此前收盘高点为4月19日的3,042.82点；上证A股今日成交2,462亿元人民币，上日为2,701亿元。
“今天是一种结构性的上涨行情，因为强势和弱势板块分化还是比较鲜明的。昨天强势的军工、船舶板块较弱，今天领涨的是部分保值避险板块和传统的价值投资的行业。”光大证券策略分析师徐沛东称，但今天的市场情绪对比前两天略有回落。
他并认为，短期人民币持续贬值，金属期货价格多以美元计价，考虑到人民币一定程度的贬值预期后，以人民币计价的资源类产品价格将继续上升，因此金属股今年利润改善空间将加大；同时，近日周期类资源品期货价格不断攀升，亦驱动资源股不断走强。
中金黄金(600489.SS)涨停报收；此前复牌后连续两日跌停的万科A(000002.SZ)今日则终结这一走势，低开后大幅震荡，最终微幅收升0.05%，成交爆出天量，换手率达10.59%。
亚洲股市周三下跌，围绕欧盟不稳定的担忧重燃，打击英镑跌至30年低点，使各类风险资产全都受创。
人民币兑美元即期今日盘中一度跌破6.69元关口，创逾五年半新低；人民币兑美元中间价周三大跌263点刷新逾五年半新低，因隔夜英镑再次遭遇抛售并创出31年来最低，提振美元指数.DXY大涨超0.5%。
沪深300指数.CSI300收报3,216.80点，涨0.29%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,184.2点，涨0.32%，成交12,261手。130亿元额度的沪股通净卖出6.03亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。