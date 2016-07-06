沪综指续收创两个半月新高 受流动性宽松预期等提振

路透北京7月6日 - 中国股市沪综指周三收盘续创两个半月新高，并录得连四日涨势。分析师指出，今日大盘略有低开后企稳回升，除近日持续走强的资源股保持强势外，防御性板块亦有较好表现；流动性宽松预期继续推升大盘，但外围市场普遍走软和技术性压力将对后市产生一定压力。

沪综指.SSEC收报3,017.292点，涨10.900点或0.36%，此前收盘高点为4月19日的3,042.82点；上证A股今日成交2,462亿元人民币，上日为2,701亿元。

“今天是一种结构性的上涨行情，因为强势和弱势板块分化还是比较鲜明的。昨天强势的军工、船舶板块较弱，今天领涨的是部分保值避险板块和传统的价值投资的行业。”光大证券策略分析师徐沛东称，但今天的市场情绪对比前两天略有回落。

他并认为，短期人民币持续贬值，金属期货价格多以美元计价，考虑到人民币一定程度的贬值预期后，以人民币计价的资源类产品价格将继续上升，因此金属股今年利润改善空间将加大；同时，近日周期类资源品期货价格不断攀升，亦驱动资源股不断走强。

中金黄金(600489.SS)涨停报收；此前复牌后连续两日跌停的万科A(000002.SZ)今日则终结这一走势，低开后大幅震荡，最终微幅收升0.05%，成交爆出天量，换手率达10.59%。

亚洲股市周三下跌，围绕欧盟不稳定的担忧重燃，打击英镑跌至30年低点，使各类风险资产全都受创。

人民币兑美元即期今日盘中一度跌破6.69元关口，创逾五年半新低；人民币兑美元中间价周三大跌263点刷新逾五年半新低，因隔夜英镑再次遭遇抛售并创出31年来最低，提振美元指数.DXY大涨超0.5%。

沪深300指数.CSI300收报3,216.80点，涨0.29%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,184.2点，涨0.32%，成交12,261手。130亿元额度的沪股通净卖出6.03亿元。（完）