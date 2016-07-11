沪综指冲高回落小幅收升 3000点整数关口压力有待持续消化

路透北京7月11日 - 中国股市沪综指周一小幅收升。分析师指出，今日大盘冲高回落，近期经济数据舒缓了市场对通胀的忧虑，对市场投资积极性提供一定支撑。但目前量能未能持续放大，存量资金主导下的大盘运行节奏较迟缓，成长股出现回落，显示本轮板块轮动或将告一段落，3,000点整数关口压力有待持续消化。

沪综指.SSEC收报2,994.917点，涨6.823点或0.23%。上证A股今日成交2,679亿元人民币，上日为2,094亿元。

“技术面上，3,000点整数关口的压力相对比较大。”首创证券策略分析师书邵帅称。

他并认为，周末公布经济数据对市场流动性和预期的稳定提供了条件，同时CPI数据给货币政策提供了空间。当前经济数据稳中偏好，上市公司业绩逐渐恢复，价值股投资安全性偏高，市场资金向估值相对合理的绩优股涌入。

国家统计局周日公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，重回“1”时代的CPI舒缓了市场对通胀的忧虑。6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%；但依然是2014年10月以来最小降幅。

今日有色金属、煤炭、食品板块领涨大盘，紫金矿业(601899.SS)、驰宏锌锗(600497.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,203.33点，涨0.35%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,176.6点，跌0.02%，成交15,212手。130亿元额度的沪股通净买入15.93亿元。（完）