沪综指连三日收升续创近三个月新高 后市料继续震荡上行

中国12月央行外汇占款再降3000亿 汇率预期分化或令未来降幅收窄

路透北京1月16日 - 中国2016年12月央行口径外汇占款再度下降逾3,000亿元人民币，为连续第14个月下降；全年外占降幅则高达2.9万亿元，较2015年降幅扩大7,000亿。这和人民币持续贬值导致购汇意愿强烈，以及中国企业和居民进入全球化资产配置阶段都有关联，同时也凸显中国面临的资本外流压力依然严峻。