沪综指连三日收升续创近三个月新高 后市料继续震荡上行

沪深证交所周一两融余额减174.3亿元 创11个月最大单日跌幅
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周一收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日减少174.3亿元人民币，连续第五日下跌，并创逾11个月最大单日跌幅；两市两融余额为9,028.5亿元，创近三个月新低。
路透北京7月13日 - 中国股市沪综指周三连三日收升，续创近三个月新高。分析师指出，今日前期滞涨个股出现补涨，部分调整到位个股重新活跃，接替前期热点推动大盘续升。诸多热点主题板块持续走强或创出阶段性新高，结构性投资主线在三季度有望进一步强化，后市大盘料继续震荡上行。
沪综指.SSEC收报3,060.689点，涨11.308点或0.37%，此前收盘高点为4月15日的3,078.12点；上证A股今日成交2,774亿元人民币，上日为2,862亿元。
“短线大盘还是到一定的压力位，可能不会进一步高歌猛进，还是需要修整一下。”方正证券策略分析师陈敏称，最近市场运行节奏有序，当个股炒作出现退温的时候，权重板块就会上行将大盘指数托起来。
华夏基金首席策略分析师轩伟认为，股市形成反转的逻辑和条件尚不充分，基础也不牢固，当前估值水平仍然偏贵，流动性边际改善空间有限，人民币汇率存在压力，因此全市场风险偏好难以出现趋势性拐点，大盘总体仍会以区间震荡为主，结构性投资机会仍会较活跃。
沪深300指数.CSI300收报3,282.87点，涨0.30%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,272.4点，涨0.61%，成交13,812手。130亿元额度的沪股通净买入5.57亿元。（完）
(发稿 张晓翀； 审校 杨淑祯)
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