中国A股市场下半年震荡格局不改 看好家电和食品饮料等--瑞银

路透上海7月27日 - 国际投行瑞银集团中国合资券商--瑞银证券首席中国策略师高挺周三表示，由于中国宏观经济下行压力不减，A股上市公司盈利增速接近于零，且宏观政策大概率维持现状，因此A股市场下半年将维持震荡格局，沪深300指数年末目标点位3,200点。

沪深300指数.CSI300周三尾市报3,193.904点。他还表示，下半年较为看好的行业包括家用电器、食品饮料和医药生物。

“总体来说是震荡市、盈利分化，但整体疲弱，下半年还是有一些市场的风险。”他说。

他认为，A股市场与海外的关联度较低，但若是海内外因素叠加就会对A股市场产生较大的影响，这种情况下半年就有可能出现。美联储年底前可能再次加息，而国内房地产投资力度减弱对经济的拖累，以及债券到期高峰将至，违约率上升，种种不利因素，或会对A股大盘产生不利影响。

他维持今年A股上市公司盈利零增长的判断。他说，今年金融板块将出现负增长，其中因股市今年表现疲弱，券商板块业绩可能出现五至六成的下降，保险公司投资业绩亦不佳，总体而言，金融板块净利预计同比下降5%左右。而非金融板块方面，去产能和调结构将使部分上市公司受益，预计非金融上市公司的净利今年同比增长7.7%左右。

他认为，大盘指数区间震荡，个股有望出现结构性行情。例如家电业与房地产销售正相关且滞后反应，业绩有望超预期；白酒等部分食品饮料子行业在经过2-3年的低迷，已迎来业绩拐点。看好医药板块的逻辑是因为该板块的估值在大消费领域相对较低，有补涨需求。（完）