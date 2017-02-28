中国成为亚洲跨国商业房产投资最大资本来源国--CBRE

路透上海2月28日 - 据世邦魏理仕(CBRE)周二发布的2016年亚洲投资者跨国房地产投资数据，去年亚洲投资者跨国商业房地产投资总额达600亿美元，其中中国资本表现强劲，去年同比增长56%，共录得282亿美元海外商业房地产投资额，占比达47%，超越新加坡成为亚洲最大的投资国。

该报告指出，美国连续第二年位列亚洲投资者最受青睐的投资目的地榜首，在2016年吸引了43%的亚洲资本。27%的亚洲投资流向了欧洲、中东和非洲市场。亚洲本土吸引了投资总额中的23%，较2015年21%的占比有所增加，凸显出亚洲投资者在区域内投资意愿的增加。

受脱欧的影响，纽约取代伦敦，成为最受亚洲投资者欢迎的目标城市。伦敦以微弱的差距排名第二，紧随其后的为香港、首尔、悉尼。五大主要门户城市的投资额占比由2015年的42%下降至2016年的37%。可见亚洲投资者正积极投身于更广范围的全球房地产资产布局，在更多具有价格优势的门户城市寻求机遇，欧洲的法国、荷兰，美国的芝加哥、旧金山和华盛顿，以及加拿大的温哥华等均开始进入亚洲投资者视线。

写字楼仍是亚洲投资者的首选目标物业，近50%的资金流入该资产类别。2016年排名前三的写字楼投资目的地分别是伦敦、纽约和香港。此外，亚洲投资者对酒店物业的投资意愿明显增加，美国成为这一资产类别跨境投资的首选目的地。

写字楼与酒店物业占据中国境外房地产投资的85%，包括今年最大的一宗酒店交易便是中国投资者收购美国酒店标的。美国依旧是最受中国投资者青睐的投资目的地，香港与英国分列二、三位。按投资者类型来看，以保险资本为代表的国内机构投资活跃。（完）